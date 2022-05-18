自閉兒媽媽最擔心孩子成年後 盼多掙些錢設立信託基金

Leslie（右）和媽媽感情很好，兩人一起在舞台上唱歌，配合默契。（記者張宏╱攝影）

自閉症兒不全是天才，聽信Siri被騙子瞬間騙走3000元！日前多名華人 自閉症兒童媽媽聚在一起，吐露背後心酸。有的孩子31歲才會叫媽媽，有的媽媽因孩子自閉抑鬱。但最難的是，孩子成年後如何獨立的問題，尤其科技設定是為大多數正常人服務，自閉症患者顯然是被忽視的一群，曾有自閉症患者瞬間被騙走數千元，

華人媽媽赫景秀的兒子今年20多歲，她日前給兒子買一個蘋果 手機，為了鍛煉他的交流能力，她安排兒子一個任務，讓他給蘋果客服打電話詢問每月的費用問題。但兒子不知道去哪裡找蘋果客服電話，就問Siri蘋果客服電話。Siri自動跳出一個電話號碼，他撥過去。赫景秀在旁邊聽著，開始一切都還正常。直到對方詢問賬戶的事情，她才覺得不對勁，趕緊讓兒子掛掉電話。結果查詢銀行賬戶，已被分成四筆轉走3000元。

她說，兒子堅持說這是蘋果公司，等她回撥電話回去，電話沒人接，顯然是詐騙集團 。正常孩子遇到這個問題會想想，但兒子不是正常的孩子，將來如果父母不在了，他怎麼辦？

她試圖和蘋果公司聯繫，對方以不清楚她安裝的Siri是正版還是盜版為由拒絕受理。她和銀行聯繫，銀行表示他兒子已回覆確認轉賬短信為Yes。這個世界所有設定都是給正常人提供的，他兒子顯然是被忽略存在。自閉症患者最大的困難是在成年後，如何面臨交友、擇偶、就業、管理個人事務等方面的挑戰。

Leslie和媽媽感情很好，兩人一起在舞台上唱歌，配合默契。Leslie今年31歲，媽媽顏女士68歲，她說，兒子兩歲多的時候爸爸過世，同時也被確診為自閉症，她一個人帶著兒子非常艱辛。兒子17歲的時候智商只有兩個月大，今年31歲了才懂得喊媽咪。

不過他很喜歡唱歌，各個國家的歌都喜歡唱。為了讓兒子情緒穩定，她每天安排兒子抄經、畫畫和唱歌。兒子高中畢業後，她送他去培訓的地方，結果疑似被虐待而作罷。現在兒子有時會知道她的辛苦，幫忙做一點家事。

今年44歲的安娜有一個十歲的女兒，三歲開始出現癲癇症狀，七歲才控制住，期間經常出入醫院。她說，那幾年她每晚都睡不著覺，最後人都抑鬱了。但她已從無法接受到不得不面對，平時她做全職媽媽照顧女兒，周末去做地產經紀。

她說，政府給的補助有限，家裡有自閉症孩子需要很多經濟支持。現在就要為她考慮成年以後的人生，希望能多掙一些錢為孩子設立信託基金，將來即使父母不在也能有一些依靠。