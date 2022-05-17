今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖

加州今年獲得創紀錄的975億元預算盈餘，但面對今年股市嚴重受挫，無黨派的州府立法分析辦公室強烈建議，州府應量入為出。(美聯社)

儘管加州 宣布創紀錄，有近1000億元預算 盈餘，然而分析師警告，加州州長紐森 （Gavin Newsom）支出計畫恐推動加州在明年走向「財政懸崖」（Fiscal cliff），導致需削減數十億元預算。

主因是今年加州超級多的預算盈餘，主要來自去年加州人在股市投資獲得的豐厚利潤，但反觀今年股市嚴重受挫，「好日子」不會再反映在明年的加州稅收上，因此必須量入為出，為明年作好準備。

根據無黨派的州府立法分析辦公室（Legislative Analyst’s Office，LAO）分析，紐森最新預算提案，即「5月修正案」（May Revision），將使該州今年支出超出憲法規定的限額34億元，明年支出超出限額200多億元。

加州預算限額問題，是該州一項獨特法律所致。這個被稱為歲收上限的甘恩（Gann Limit）條款，是保守派政治活動家甘恩（Paul Gann）於1979年說服選民投票批准的提案，旨將立法者支出，限制在一定限額之上。

立法分析師辦公室16日發布一分報告中指出，「州長5月修訂版，並沒有計畫解決這一大約250億元的問題。因此該州明年可能面臨嚴重預算問題，導致需縮減預算。」

紐森在13日記者會上說，他的支出計畫替該州留下371億元儲備金。但LAO指出，其中近100億元存在於一個特殊的公共教育帳戶中，不能用於幫助解決預算問題。該州主要儲蓄帳戶將有約235億元，低於LAO預計的250億元。

LAO「強烈」敦促，州議會撥入比紐森建議更多的資金進儲蓄帳戶。他們還建議立法機構拒絕紐森部分預算提案，使該州今年得以保持在支出限額下。

根據加州財政廳（California Department of Finance）發言人帕默（H.D. Palmer），紐森政府認為州長預算提案，已替該州抵禦前在危機「做好準備」。除了數十億元儲備金，紐森預算提案，還把該州今年95%盈餘加上未來150億元，用於不需經常性支出的計畫上。「如果需要，這些資金可撥回」帕默說。

根據甘恩條款，每年政府會根據通膨和人口增長，重新計算上限額度。幾十年來，加州都沒遇到支出超出限額，但近年來情況有變，因加州人口下降，但收入卻以前所未有的速度飆升。

州議會只能做些事情，將預算回到限額之下。他們可減稅，將錢花在不計入限額的事項上，如道路、橋樑和其他基礎設施等，也可把錢還給納稅人。

今年限額是1360億元。紐森的預算提案將1130億元用於超出限額的計畫，包括替企業減稅55億元，該州390億元用於交通和環境，向有汽車的納稅人提供115億元退款等。LAO稱，上述這些計畫，使加州預算超出限額34億元。

民主黨籍加州參議員提出一項憲法修正案，旨在將甘恩條款更加符合現代需求，如確保醫療保健、高等教育和公共安全等核心計畫能繼續受到資助，而不會受到已「過時」的甘恩條款限制。

選民必須投票同意這一改變。該提案可能要到2024年才會放入選票。

紐森13日稱，他支持該修正案，但諷刺的是，「加州擁有如此多資金，以致最終需削減預算。」