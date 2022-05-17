拉古納伍茲 退休天堂平均年齡75歲

拉古納伍茲村擁有「退休天堂」的美稱。（拉古納伍茲村官網視頻截圖）

拉古納伍茲（Laguna Woods）位於南加州 橙縣，往西十分鐘車程，便到了1號公路終點的拉古納海灘(Laguna Beach)。 1999年3月24日正式成為橙縣第32座城市，占地大約為3.12平方哩，有不少來自各地的華人 選擇此地退休 養老。

這是一個自治城市，由五個社區組成，居民選出五位市議員，負責各項市政決策，並由市議會遴選的市府經理負責執行。90%的拉古納伍茲市，為由鐵門掌控進出的拉古納伍茲村（Laguna Woods Village），並分為14個有警衛24小時駐守大門的社區，其餘10%是由市政府大廳和商家組成。

這裡除了是加州最安全和財政最健康的城市之一，獨特之處在於，1萬7644名居民平均年齡大於75歲。

拉古納伍茲市的房價相對其他地區較便宜，大約從20萬到100萬不等，但居民並不擁有土地。房子換手率高，出租也非常搶手，但居民必須至少55歲，因此這裡有著「退休天堂」的美稱。當地氣候涼爽，設備齊全，也是眾多華人退休後的理想居所，近年也吸引不少外州華裔搬遷當地。

日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）位於El Toro路24000街區，這個教堂距離拉古納伍茲村的七號門社區不遠。長老會歡迎並支持所有充滿愛心，尋求更好生活方式的人來到這裡。