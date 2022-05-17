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各地槍擊連傳 引增警力辯論

編譯組╱綜合報導
洛市中央市場在光天化日下發生槍案，引發群眾增加警力巡邏爭議。（KTLA）
洛市中央市場在光天化日下發生槍案，引發群眾增加警力巡邏爭議。（KTLA）

洛杉磯市中心中央市場（Grand Central Market）、橙縣拉古納伍茲（Laguna Woods）14、15日接連發生致命槍擊案，是否應增加警力於街頭巡邏等議題，再次引發各界爭議。

在洛杉磯市中心住11年的普雷維西奇（Nick Previsich）接受洛杉磯時報採訪時說，多年來，市中心著名餐廳一直是洛市地標，但槍擊案證實了他內心的觀點，「歹徒認為，他們可以在大中央市場內與數百人發生致命衝突，而不致對自己造成危險。」

在13日洛市預算聽證會上，普雷維西奇和市中心一名餐館老闆，呼籲該市指派更多心理健康專業人員，幫助吸毒成癮和無家可歸者，也呼籲增加警察步行和自行車巡邏，認為這是種有效的威懾。

選區包括洛市中心的洛市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）說，「步行和自行車警察巡邏，是打擊街頭暴力關鍵策略」。他並承諾替警察提供250萬元加班費。

然而，其他城市居民和社會運動人士，這兩年來，不斷呼籲將城市資源從警察手中轉移至公園、青年、心理健康和其他服務計畫。許多人認為，與其他部門相比，警務部門資金嚴重過剩。Stop LAPD Spying組織成員Ni說，「要確保社區安全是對社區的投資，而非對洛市警局，也並非對警察的投資。」

中央市場的槍擊案之所以引人注目，是因槍案發生在光天化日之下，人群眾多。同一天，一名武裝白人至上主義，也在紐約水牛城一家超市開槍，造成11人死亡。

這些槍案發生，也再次引發各界關注，要求加強槍支管制法呼籲聲浪不斷。

加州眾議員桑提亞哥（Miguel Santiago）針對拉古拉伍茲台灣人教堂發生槍案後，在新聞稿中說，「雖然整起案件仍在調查，但有件事是肯定的，我們需更嚴格的槍支法，現在就需要。」

然洛杉磯「黑人的命也是命」（Black Lives Matter Los Angeles）聯合創始人阿卜杜拉（Melina Abdullah）表示，在洛市中心增加更多徒步巡邏「並非解決辦法」，因警方主要是在暴力犯罪發生後，才會對事件做出反應。

她認為，結束街頭暴力和困擾市中心問題的方法，是增加更多社區資源，包括替市中心街道上紮營的許多無家可歸者提供住房等。

梁家訓的發言人布朗（Pete Brown）說，梁家訓認為徒步警力巡邏只是解決方案的一部分，他也支持增加用於心理健康和其他服務資源，「資源與警力並非互相排斥，也並是非此即彼。」

普雷維西奇承認，全國槍枝暴力問題，比僅增加警力更複雜，但他還是支持增加洛市巡邏警力。

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