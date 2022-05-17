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護墮胎、同婚權 紐森籲民主黨反攻

編譯組╱美聯社電
加州州長紐森4日在洛杉磯地區的計畫生育聯盟呼籲民主黨人發起反攻行動。（美聯社）
加州州長紐森4日在洛杉磯地區的計畫生育聯盟呼籲民主黨人發起反攻行動。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，民主黨應該對美國文化戰爭中遭遇到的挫敗負責，呼籲民主黨發起大規模反攻（counter-offensive），來保護民眾從墮胎到同性婚姻的權利。同時也將維護婦女墮胎權，作為自己競選連任的主打攻勢之一。

紐森日前在洛杉磯地區一個計畫生育聯盟（Planned Parenthood）辦公室提出警告，美國保守派多數的最高法院可能推翻多項數十年的法院裁決，重新定義美國人的生活方式。紐森認為，民主黨的反應過於被動，他呼籲黨員發起反攻行動，保護他所謂的基本權利。

針對最高法院將推翻保障墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），紐森說：「最高法院準備撤銷受憲法保護的權利，但絕對不要以為他們會在這裡罷手，下一個受害的可能就是你。你覺得美國的同性婚姻現在安全嗎？如果隱私不受憲法保障，就會引發一連串問題。」

今年尋求連任的紐森抨擊民主黨，稱他們在民眾權利受侵害時置身事外；他提到最近在美國各地發生的爭端，包括德州禁止墮胎的心跳法，以及佛羅里達州禁止幼稚園到三年級教授性別取向和性別認同。

紐森說：「民主黨在哪裡？我們為什麼不更堅決地挺身而出？為什麼不發出聲音？我們一周七天、一天24小時坐在這裡吸收右翼人士發出的錯誤訊息，共和黨正在獲勝。」

不過，紐森並未批評拜登總統和眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），只表示拜登正在處理全球危機，波洛西正在做「讓重要立法過關」的工作。

根據墮胎權維權團體古特馬赫研究院（Guttmacher Institute）的說法，如果最高法院推翻「羅訴韋德案」，美國至少有26州會禁止墮胎。

被問及有什麼話要對害怕失去墮胎權的婦女說，紐森說：「你很重要，我們關心你，我們支持你，我們愛你。」

紐森競選團隊早在5月4日就推出新電視廣告，強調了紐森為保護婦女墮胎權做出的努力，並將共和黨對手達勒（Brian Dahle）與前總統川普做連結。

紐森在計畫生育聯盟的記者會上說：「選舉會產生後果，我們在川普身上看到了這一點。覺醒吧，美國，看清楚你要投票給誰。」

紐森 墮胎 民主黨

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