奪檢察長寶座 共和黨看見機會 強攻進步派治安軟肋

現任加州檢察長邦塔（Bob Bonta）。 (美聯社)

加州共和黨 人似乎看見了，推翻現任民主黨 現任加州檢察長邦塔（Bob Bonta）的機會。不少人認為，即使對加州來說，這位檢察長也過於傾向「進步派」（progressive），原因是他們認為進步派在犯罪問題上態度軟弱，而犯罪問題對選民來說，卻愈來愈重要。

共和黨人首要任務，是必須避免在三名主要候選人在初選中分裂共和黨，因而疏遠關鍵性的無黨籍選民。

邦塔是唯一的民主黨籍候選人，篤定可直接進入11月決選。兩名共和黨籍參選人，前助理司法部長霍赫曼（Nathan Hochman）和律師厄爾（Eric Early），與四年前退出共和黨、以獨立身分參選的沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）角逐該位。在如同加州如此深藍的州，一些人認為，放棄共和黨的標籤，似乎對選民更具吸引力。

這場選舉可能將表明，選民在經歷過刑事被告減刑輕判，以減少監獄擁擠的政策後，是否需要新的方向。加州檢察長的選舉，也被視為今年選舉最引人矚目的選戰之一。

加州檢察長的位子，長期被視為是尋求更高職位的跳板。過去有華倫（Earl Warren）成為美國最高法院首席大法官，布朗（Edmund “Pat” Brown）成為加州州長，其子傑瑞布朗（Jerry Brown）也在贏得該職位後成為州長。

邦塔之前的兩位加州檢察長，賀錦麗（Kamala Harris）進入聯邦參議院後，目前高升副總統。貝塞拉（Xavier Becerra）如今擔任拜登政府的衛生與福利部長。

加州最後一位共和黨籍檢察長於1999年卸任，該黨自2006年以來，在加州從未贏得任何州級選舉。共和黨人寄望於今年，特別是許多人認為民主黨未能遏止暴力犯罪，減少無家可歸者等。

加州共和黨替霍赫曼背書。而外界認為，目前值得與邦塔一拚的是舒伯特。她以成功起訴「金州連環殺手」狄安吉洛（Joseph DeAngelo）廣為人知。

事實上，過去沒有無黨籍人士在加州贏得州級選舉。資深共和黨政治顧問馬德里（Mike Madrid）說，舒伯特需找到一種吸引民主黨人的方式。

克萊蒙麥肯納學院政治學教授皮特尼（Jack Pitney）指出，舒伯特不屬共和黨極右翼，且加州選民有時表現出對刑事司法保守傾向，如拒絕結束現金保釋和死刑，「或許有些機會。」

霍克曼的競選重點是打擊人口販賣，提議在加州協調對人口販賣者起訴，沒收他們資產等。

舒伯特在接受代表加州公路巡警的工會時說，「我們必須糾正現在對加州人造成嚴重破壞的改革錯誤。」

在籌款經費上，邦塔以700萬元領先，舒伯特220萬元緊追其後，霍克曼180萬元，厄爾為55萬元。

這是邦塔首次參加州級選舉。在貝塞拉擔任內閣職務後，紐森於2021年3月任命他擔任現職。他在宣傳競選政策時說，「加州法律在許多問題上，是美國最後一道防線」。他支持在州層面管制槍枝、LGBTQ和墮胎權。他並稱，「公共安全」是重中之重。

有影響力的加州懲教治安人員協會（California Correctional Peace Officers Association）支持邦塔。