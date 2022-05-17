洛城新語／幾件意外 看華人精神健康何所依

15日在南加州 橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)教堂發生槍擊案，造成一死四傷。傷者、死者、槍手皆是台灣僑民，案件驚動華裔社區。雖然目前警方還在調查犯案動機，但似乎近來南加華裔社區中，頻頻出現精神狀況失控的個體，做出難以預測的行為。

例如3月，聖地牙哥 市一位耶魯大學的女性華裔生物統計學博士李燕，因為付不出公寓管理規費，導致公寓被查封拍賣，警方在上門送交法庭文件時，她持菜刀抗拒，不幸被警方當場擊斃。雖然有人認為警方不該開槍，但視頻中李燕應對警察的精神狀態似乎明顯不太好，手持廚房長刀對警員揮舞。而且公寓的一名員工告訴警員，李燕前天用刀威脅一名修理工。

上月，又有聖地牙哥加大物理系博士生杜宇浩，在聖地牙哥8號州際公路上發生車禍後，本來沒有其他車輛捲入，警方在現場調查。但他突然搶奪加州公路巡警的槍枝，雙方在爭搶中觸動了槍膛中的子彈，警員腿部中彈。

疫情後，做出極端行為的華人還不止這些。去年4月蒙市居民景亦新走進一家華人燒烤餐廳，對妻子和另一名男子行刑式開槍，流傳出的監控視頻讓許多民眾印象深刻。

雖然多起事件，尤其是最近的事件都仍在調查中。但無論當事人是受藥物影響，還是忽然情緒激動，抑或蓄謀已久，顯然都屬於心理和精神狀態的亞健康。這並非為當事人開脱。但如果以為這些所謂的精神失控，是足以免去法律刑責的精神問題，那就正好展現了亞裔社區對精神和心理問題的不了解和刻板印象。

東亞文化中常覺得精神問題等同於「瘋了」，只有那些出現幻視幻聽胡言亂語者，才叫有精神問題。事實上，無論是自殺念頭還是傷害他人的念頭，很可能源起其他心理原因，例如焦慮、抑鬱，乃至藥物或酒精成癮。這些問題，通常只被華人認為是「狀態不好」或「情緒不好」，於是未能得到重視和治療。

移民 群體漂泊在美，有時不一定能即時得到親友幫助，需要獨自面對許多精神壓力。尤其在疫情後，生活方式的變化，種種社會事件的發生，悄然給許多人帶來更大的精神上的應激源。例如有居民就透露，獨居的李燕其兒子在北加州上學，患有精神疾病的她未能得到幫助。而杜宇浩在案發後，其在大陸的家人這才可能來美陪兒子打官司，可知在那之前，杜宇浩並沒有家人在身邊幫忙應對這些精神上的變化。

這也是為何傳統的移民群體大多緊密，擁有許多社團、會館，同鄉之間的互助程度甚至在現代人視角看來，或都已經侵入到私人事務。不僅如此，還重視宗教和氏族的關聯，皆是因為移民都會面臨的孤獨無助。而在原子化的現代社會，移民社區失去了傳統社群關係給人心理上的撫慰，卻同時仍保有對精神問題的刻板印象，又未能求助於現代科學，精神健康將成為長期問題。