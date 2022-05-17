洛縣廢水新冠含量翻倍 當局戒慎恐懼

洛杉磯縣公衛局呼籲，12歲以上應注射新冠加強針。(洛縣公衛局網頁)

洛杉磯縣和加州 整體疫情 出現溫和上升趨勢，過去兩周，洛縣 大部分地區廢水中的新冠肺炎病毒，幾乎翻了一番，工作場所傳播率續增加，全縣檢測陽性率提高至2.8%，一周前約2.2%。當局目前採取「戒慎恐懼」的方式應對，並呼籲大眾不要鬆懈防疫措施。

近期加州新冠肺炎病例持續上升，外界關注「新的防疫政策何時重啟？」但官員認為，根據感染率和住院率數據來看，儘管住院率上升，但加州整體仍相對低，距離採取口罩令等防疫政策的規定，「應還有些距離」。洛杉磯時報報導，至於華裔眾多的洛杉磯縣，儘管目前住院率仍低，官員仍鼓勵民眾自發性適度增加防疫，避免該縣疫情層級升至高級。

疫情是否達頂峰 判斷仍過早

根據13日發布新數據，加州一些地區病例似乎出現輕微下降，然要說這波疫情是否已達頂峰，還為時過早。

儘管如此，加州仍可能出現晚春或夏季都會出現的疫情，就像新冠肺炎爆發前兩年那樣，今年會出現多大的疫情仍不清楚。許多專家開始敦促民眾自願採取防疫行動，如在室內戴口罩等。

雖然洛縣仍未到重新發布口罩令標準，但官員們擔心疫情增長。該縣自3月4日解除為期7.5個月口罩令以來，一直強烈建議兩歲及以上居民，在室內公共場所戴口罩，尤其是KF94、KN95和N95等高階口罩。

洛縣過去六周病例翻兩番

至13日止的一周，洛縣平均每天新增2800病例，比前一周增加18%，每10萬居民每周新增194例，過去六周內病例翻兩番。

若按目前速度，洛縣最早將於本周從聯邦疾病防治中心（CDC）定義新冠肺炎低社區級別（綠色）轉為中等級別（黃色）。官員稱，若該縣社區級別達到橙色，將重啟口罩令。

所幸洛縣離這個門檻還有段距離。一旦該縣達到每周1000多起住院病例，或每10萬居民每周有十名新住院病例，則意味著達到高社區級別。

儘管如此，洛縣新住院率一直以溫和速度增長。但相較波士頓所在的薩福克（Suffolk）縣仍低，該縣5月5日達到社區高級別，每周住院病例是洛縣的四倍。

加州9縣疫情升中級別

目前加州沒有一個縣，處於高社區感染級別，但九個處於中級別，是3月以來最高。

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）稱，若人們採取更多防禦措施，能避免該縣達到高層級。

140個場所爆群聚染疫

工作場所傳播率持續增加。5月4日至10日間，140個場所告報群聚染疫，包括食品和飲料店、建築材料、電子產品店等。

洛杉磯縣5月16日新增確診1941例，5人死亡。(洛縣公衛局網頁)

加州住院人數上升仍處於低階段。截至14日，加州醫院共有1378染疫住院者，比前一周增加16%。重症加護病房患者仍處於接近歷史新低。

費若說，感染和引發重症之間可能存在滯後，但疫苗、抗新冠肺炎藥物，與先前曾感染產生的自然免疫保護，都可能有所幫助。她認為，近期被感染者，人數最多的是年紀介於12歲至49歲間，80歲以上及五歲以下兒童病例率仍低，可能也解釋住院患者比例低的原因。

而採取適度防疫措施，也能減少感染長期新冠肺炎機會，在此情況下，症狀可能持續數月或數年，如慢性呼吸道問題、疲憊、持續頭痛或腦霧等。