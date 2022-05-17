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優優劇團注新血 醞釀精采演出

記者金维多/聖蓋博報導
優優劇團到場全體理事會成員合影。（記者金維多／攝影）
優優劇團到場全體理事會成員合影。（記者金維多／攝影）

優優劇團（ELITE PERFORMING ARTS GROUP USA）經歷了兩年多的疫情寒冬，周四12日在聖蓋博市舉行了疫情後第一次線下迎新展望活動，向大家介紹了新的領導團隊，同時引進了不少新鮮血液，後續會有精采演出計畫。

劇團創始人金馬獎導演楊敦平介紹新領導團隊成員，音樂家盛壹莉為新任團長，網路專欄作家鄭靜雯任執行長，影視歌明星伊凰任創意總監。

盛壹莉表示，「劇團的目標是透過戲劇、音樂劇、歌劇、和舞劇等藝術表現形式融合併傳承中西方文化，普及和推廣藝術教育。激發更多創作人熱情和靈感，讓大眾在沉浸式藝術表演中體驗生活，熱愛生活。」

鄭靜雯說，「我們希望能藉由優優劇團的原創劇目向主流為亞裔群體、為華人群體發聲。優優作為一個非營利機構，我們有傳承和發揚中華文化的使命，並且用自身的經歷教育和引導下一代。」

伊凰指出，「優優是一個讓更多人展示自己的絢麗舞台。希望更多對舞台有熱情的年輕人們加入，在未來的日子裡除了每年一部舞台大劇和優優的經典兒童劇目以外，還有很多的主題演出劇目。」

優優劇團今年的父親節模範父親的表彰活動定於6月19日下午3:30在安大略市舉行，地址：11255 Central Ave, Ontario CA 91762。優優劇團父親節音樂劇「父親節快樂」觀影時間：6月18日下午3時，地址: 410 S Myrtle Ave, Monrovia CA 91016；6月19日晚上7時，地址: 11255 Central Ave, Ontario CA 91762。

優優劇團音樂劇「父親節快樂」電影購票方式。（優優劇團提供）
優優劇團音樂劇「父親節快樂」電影購票方式。（優優劇團提供）
優優劇團新任團長盛壹莉發表演講，將繼續向下一代傳承和教育中華文化。（記者金维多／...
優優劇團新任團長盛壹莉發表演講，將繼續向下一代傳承和教育中華文化。（記者金维多／攝影）

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