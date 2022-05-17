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慈善音樂會 自閉症患者「藝」展長才

記者張宏／鮑爾溫公園市報導
美中國際文化藝術育才協會和美國富蘭克林基金會日前主辦第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會。參加演出的演員50%以上是自閉症患者及家人。（記者張宏攝影）
美中國際文化藝術育才協會和美國富蘭克林基金會日前主辦第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會。參加演出的演員50%以上是自閉症患者及家人。（記者張宏攝影）

美中國際文化藝術育才協會和美國富蘭克林基金會日前主辦第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會。參加演出的演員50%以上是自閉症患者。他們為廣大觀眾演奏鋼琴、小提琴、合唱、舞蹈、走秀等多姿多彩的節目。

美中國際文化藝術育才協會會長陳和霞（左）多年來通過聲音幫助自閉症患者。（記者張宏...
美中國際文化藝術育才協會會長陳和霞（左）多年來通過聲音幫助自閉症患者。（記者張宏／攝影）

美國富蘭克林基金會創辦人赫景秀表示，自閉症患者在社交、生活都不能自理，在藝術方面可能會有一些才華，因此自閉症兒童需要軟性的如藝術和繪畫訓練來引導他們走出自閉世界，所以他們早在2010年開始就通過舉辦演出的方式讓這些孩子有展示的舞台，2016年音樂藝術教育家陳和霞老師加入後，演出規模日益擴大。目前他們的自閉症廣懷群全美有100個華人家庭，其中南加占一半，在疫情前也和中國的自閉症組織合作。

赫景秀的兒子也是自閉症，所以她能感同身受。她說，基金會目前有演出和繪畫兩個平台，演出是讓世界聽見這些人的聲音，出畫冊讓世界看到他們的光彩，未來讓他們參加運動。

美中國際文化藝術育才協會會長陳和霞表示，音樂會是孩子們學習成果的展示，更是一次特殊青少年音樂教育的愛心匯報。

參加演出的演員有姐弟兩都是自閉症患者，但他們克服困難現在已升入大學。還有5歲小神童，不但能輕易辨出四聲音階，還能夠認出全世界所有國家的國旗。也有一起登台十多年的母女明星。

（從左至右依次是）南加美華聯主席陳慧碧、中領館副總領事李春林、赫景秀、陳和霞、趙...
（從左至右依次是）南加美華聯主席陳慧碧、中領館副總領事李春林、赫景秀、陳和霞、趙美心、僑務領事路君燮合影。（記者張宏／攝影）
美中國際文化藝術育才協會和美國富蘭克林基金會日前主辦第12屆世界自閉症意識日慈善...
美中國際文化藝術育才協會和美國富蘭克林基金會日前主辦第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會。（記者張宏／攝影）

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