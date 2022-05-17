瘋漲…洛縣、橙縣油價飆破6元 相關人士解析「關鍵」

洛杉磯縣和橙縣平均油價都超過六元。(AAA網頁)

城市新聞社報導，洛縣油價 連續19天上揚，至16日，每加侖上漲1.6分至6.029元，相較歷史高點低4.1分。然是4月以來首次超過每加侖六元。

根據美國汽車 協會（AAA）和油價資訊服務（Oil Price Information Service）數據，南加州 油價過去19天平均價格上漲25.5分。包括15日上漲3.8分。平均每加侖較一周前上漲14.4分，比一個月前上漲22.2分，比一年前上漲1.857元。

橙縣油價也出現自3月30日以來，每加侖首次突破六元，達6.013元紀錄。

在過去19天中，連續18天每加侖上漲至30.2分，包括15日單日上漲5.3分。

該縣每加侖均價，比一周前高18.6分，比一個月前高24.7分，比一年前高1.88分。比3月29日創下每加侖6.029元紀錄低1.6分。

全國油價平均價格，也上漲1.3分至創紀錄的每加侖4.483元。

美國汽車協會公共關係經理格羅斯（Andrew Gross）說，原油價格高是油價居高不下重要因素，其他原因還包括汽油其他成分、生產、經銷成本與其他間接費用，以及煉油廠在加州支付的稅收和碳抵銷費用等。