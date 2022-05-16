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修樹／高難度項目 華人喜轉包

記者啟鉻／洛杉磯報導
樹木倒伏。（資料圖）
樹木倒伏。（資料圖）

雖然南加華人社區從事修砍樹的業者並不多，但西裔經營修砍樹的公司卻不少。對於西裔業者，他們認為華人公司尚不構成競爭，因為樹木服務（tree service）的市場很大。不過他們認為，華人業者喜歡將一些有難度的修砍樹業務外包。

在河濱縣經營多年的Ezra Tree Service公司業者Ezra表示，雖然他的修砍樹業務多在內陸或橙縣，但一些工作也在聖蓋博谷華人社區。收取的費用與其它地區差不多，一般是每棵樹150至850元之間，工作難度越大，收費就要越高一些。亞裔客人有的喜歡風水，作為修砍樹公司也會予以尊重。雖然聖谷或其他亞裔居民較多的城市，也有亞裔經營的修砍樹公司，但不構成競爭威脅，因為畢竟這個市場很大。

羅蘭岡修樹公司業者Steven表示，華人經營的修砍樹公司，常常將難度較大的項目包給墨西哥人經營的公司承做，只是從中收取一些費用，好像中介一樣。對於西裔經營的公司，這種情況反而不多見，都是與客戶見面估價後，直接派工人操作。客戶若對工作很滿意，就有了口碑，下次就會按照公司名片電話，直接聯絡。所以很多西裔經營的修砍樹公司有穩定的客戶。

對於華人客戶計較價格一事，Steven表示，有時會遇到華人或亞裔客人對收費很計較，但這樣的情況不是很普遍。

華人 亞裔 墨西哥

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