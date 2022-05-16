修樹／老樹也有靈 作業前祈福

修樹作業工人。（記者啟鉻／攝影）

張先生在近30年的砍樹修樹經歷中，曾經遇到無法解釋的現象。有些華人 居民在修砍樹前，會有祈福儀式。

張先生說，南加 華人居民出於風水考量，喜歡在房前屋後種植樹，為自家遮蓋蔭涼，很多樹有幾十年的樹齡。由於樹冠較重，一旦下雨或發生風災容易倒伏。他說，有個現象一直感到奇怪，就是這些華人居民家栽種的大樹，往往倒伏時，只有少數樹會破壞屋頂，絕大多數是向著空地或巷道裡倒下，對住宅沒有實質傷害，這種狀況占比超過一半。

他記得居民家有一棵巨樹，倒下時正好在住宅與車庫狹窄空間，完全沒有砸到住宅。這種情況多次遇到，真的無法解釋，不可思議，樹會找安全的地方倒下！或許萬物皆有靈，樹也知道最後倒下時，不要傷害到主人。

他說，台灣及香港 移民更篤信風水，有的居民明確說，在前後院子不要留下枯樹頭，必須在砍樹後將樹根全部挖掉。也有居民講究在住宅前面不栽種桑樹，後面不種植柳樹，擔心「開門見喪」，積累的財產都「流」走了。也有華人居民忌諱在院內種植槐樹、楊樹。

記得一位華人女性非要將家裡種植的長勢茂盛的桃樹砍掉，說是留著桃樹，她的先生就會「招引桃花」，容易發生外遇，破壞家庭。雖然先生不同意砍桃樹，但也沒有辦法。

張先生在給寺廟砍樹時，廟方事先要搞個儀式，貼上告示，通知樹神：要砍樹請樹神搬家。也有的華人居民在請人砍老樹前，要燃香拜一拜，還準備一碗米，認為老樹有神靈，祈禱後不會被怪罪，保佑自家日後平平安安。