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修樹／職業有風險 最怕高壓線

記者啟鉻／洛杉磯報導
修樹作業工人。（記者啟鉻／攝影）
修樹作業工人。（記者啟鉻／攝影）

砍樹、修樹需要工人登高作業，很容易發生工傷事故。張先生表示，雖然說砍樹、修樹業屬於冷門，但也存在諸多危險因素，意外傷害屢見不鮮。或許這也是很多華人新移民不願意從事這個職業的主要原因。

張先生說，作業前要評估電纜線與樹之間的距離是否安全，對於樹下經過的很多線纜，包括通訊線纜，一般都不會發生問題。最重要的是樹冠上方經過的電纜線，有的是高壓線。會評估作業時樹枝擺動會不會接觸到高壓線。一旦距離不安全，就會通知電力公司採取避險辦法。成立公司近30年來，只經歷過兩次電力公司為避免作業工人觸電，對輸電線路斷電。

他曾經將一個修砍樹項目包給一個墨西哥人公司做，但修樹過程中，發生一起西裔工人觸電死亡事故。這個砍樹工人是新手，在修整一棵巨大棕櫚樹登高作業時，沒有注意到一片葉子接觸到高壓電纜，一下子就被電暈了，最終因傷重致死。張先生說，他很難過。雖然是承包作業公司發生的事故，但他也支付了一些賠償金。因為雙方交情很好，也沒有打官司。

實際上，意外事故在修砍樹業屢見不鮮。張先生回憶，另一家南加墨西哥人經營的公司，兩名工人將砍掉枝椏塞進破碎機時，其中一名年輕工人因為無經驗，被枝椏勾住皮帶，整個人被捲進粉碎機致死。還有一名工人被枝椏勾住腳，捲進粉碎機導致重傷。另一公司工人在修剪棕櫚樹時，被墜下的巨大棕櫚葉刺穿脖頸，當場死亡。還有一名工人在登高修樹期間發生中風，類似的工傷事故時有所聞。

55.工人將砍下枝椏粉碎。（記者啟鉻／攝影）
55.工人將砍下枝椏粉碎。（記者啟鉻／攝影）

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