修樹／第一次修樹 像狗啃一樣

登高修樹工人作業。（記者啟鉻／攝影）

張先生至今還記得第一次為一位華人 客戶修樹後的尷尬，他說那次經歷「慘不忍睹」，樹被他修理得如「狗啃一樣」，不過，這是張先生闖進砍樹修樹業後，賺得的「第一桶金」。

張先生在華文媒體刊登修砍樹廣告後，不久接到縣屬地羅蘭岡 一位華人電話，要他將家裡一棵樹的樹冠修小。張先生根據一天的工作成本和利潤 ，給出報價350元，對方表示同意。

雙方約好修樹時間是兩天後的上午。他興奮地到Home Depot買電鋸、掃把、繩子、梯子，現學如何使用電鋸。他的女友英語還好，就按照電鋸說明，告訴他如何使用。他開車帶上所有工具趕到客人家，擔心客戶懷疑他是新手，他還要裝成很老練的樣子。但終究還是缺乏經驗，沒有買安全帶，好在第一次作業沒有發生意外。

他從當天上午9時開始修樹，一直忙到過午。全部完成後客人來檢查。客人看後，停頓了一會兒，似乎欲言又止。最後失望地說，「張先生，你還是把整棵樹砍掉吧。」由於樹冠修剪的太難看，「慘不忍睹」，最後只好砍掉。

張先生說，他至今還記得，那棵樹被他修理得像「狗啃的」一樣。雖然修樹不成功，但對方還是支付了費用。這算是張先生進入砍樹修樹業後賺得的第一筆錢。