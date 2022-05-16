修樹這行業 像探礦有錢賺偶有意外

南加資深修砍樹業者張先生。（記者啟鉻／攝影）

砍樹、修樹業者在華人 眼裡屬於「大園丁」，屬於冷門行業。近30餘年來，南加 州該領域的華人業者並未增加。來自台灣的張先生較早涉入該行業，從毫無經驗開始摸索，逐漸積累了一批華人客戶，也發現這行業像「探礦」一樣，掌握訣竅，有不錯的利潤，但也有失足的風險。

張先生經營這個業務近30年，後來因為一場受傷變故，加上已屆退休年齡，便將公司交棒給兒子。

張先生回顧，他是逐步將華人砍樹、修樹業發揚光大，公司輝煌時年營業額非常可觀，遠近聞名。1987年他從先前供職的一家公司辭職。那時，南加僅有一家華人公司經營砍樹修樹，後來因故歇業，華人社區砍樹業務多由墨西哥 人公司完成。墨西哥工人體力壯，不懼爬高，能吃苦。

他從公司辭職後，自己設計了三個從業選擇，其一從事搬家公司，其二是通下水管，其三是砍樹修樹。搬家公司對他來說有一定難度，他放棄了。於是他嘗試通水管。到Home Depot花了1000多元，買了一台商用通水管機。機器買回家後，他因英文不熟，無法完全閱讀操作說明書，又改變了念頭，機器沒有拆封就退貨了。他認為只有砍樹、修樹更適合自己。

學習估價 考照創業

既然決定砍樹修樹，從哪裡起步呢？張先生決定從估價開始。他在華文報紙上登了一則承攬修樹、砍樹業務小廣告，並留下聯絡電話。過了幾天，有華人打電話，說需要修樹、砍樹。張先生很高興。他當時只有一輛原先用於到跳蚤市場拉貨的小卡車，連修樹砍樹的工具都沒有。他的第一位客人住在喜瑞都市，要他為公寓需要修整的六棵松樹估價，需要多少工錢？

當時他也不會估價，忽然想起一句話「智者當借力而行」。他翻電話簿找有砍樹經驗的墨西哥人經營公司，詢問若到自家砍六棵樹收費多少？在詢問了幾家公司後，其中一家公司暸解樹的粗細及高度後給出大約價格：每棵樹費用是800元。張先生說，六棵樹總計收費就是4800元。他很興奮「這個行業有賺頭兒！」雖然還不確切知道自己能賺多少，但從收費看很可觀。當然，由於他無經驗更無工具，六棵樹沒有做成。次日，哈岡一家華人要他修一棵高高的棕櫚樹，他也沒有做成。

為了學習如何砍樹、修樹，張先生去觀摩有經驗的墨西哥人公司如何砍樹，需要什麼工具。1998年他考取了修樹砍樹公司執照，開始創建公司，為工人辦了各類保險，有了卡車，逐漸擴大規模，業務主要集中在華人聚居城市。最初公司有四人，逐漸擴大，公司最輝煌時有20餘工人。

依樹大小 最高萬元

張先生說，估價一般根據人工費、垃圾清運費以及自己獲得利潤來計算。給出估價後，若客人不滿意，雙方再議價，可能減少些，也可能增加些，最後就在一個雙方接受的合理收費範圍內。根據樹的大小及修砍難度，估價最少時一棵樹100元左右後，最高時萬元左右，有時一棵樹要修砍幾天才能完成。修樹也要了解樹的結構，修枝或砍樹都得配合樹型需要，另外對城市修樹的規範也要遵守，否則會受罰。

華人居民家需要修砍倒伏樹木。（受訪人提供） 華人居民家需要修砍倒伏樹木。（受訪人提供）

南加州風災較多，處理風災中撲倒的大樹也需要經驗。張先生說，上世紀90年代中期，南加發生大風災，不少住戶家幾十年樹齡的大樹撲倒，當時他沒有處理過類似災情，一天僅處理了幾個工地。後來隨著經驗積累，他要求工人們先切斷阻礙居民出入的倒伏的樹冠，疏通交通。這樣一天就可處理幾十個工地，後續工作有條不紊，也增加不少收入。他說，當時在南加華人有經營規模的砍樹、修樹公司就他一家，夏天旺季時非常忙碌。

張先生說，一路走來，他經營這個業務近30年，從最初一無所知到現在經驗豐富。2015年，他在檢查工人修樹質量時，爬上樹幹觀察，不慎摔下來，造成多處骨折，住院治療一個多月。他考慮已近退休年齡，決定將公司交給兒子經營，自己退居幕後輔助。

張先生表示，他能夠將華人砍樹修樹業做得有聲有色，還要感謝華人客戶。很多華人客戶說，無論做得怎樣，都願意將自家砍樹修樹的活留給他做，所以至今都非常感恩。