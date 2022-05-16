移民變難：加州人口減少、勞動力短缺

加州移民減少，長照業面臨空前挑戰。（報系照片）

加州 財政廳最新統計發現，2021年元旦至2022年元旦間，加州人口減少11萬7552人。雖然對於人口持續減少的討論多半集中在平價住宅的短缺，以及因為遠距工作普及而導致的搬遷，但移民 大量減少卻是很少被提及的隱患之一。

聯邦人口普查局去年底的最新統計指出，2020至2021年間，移民只增加了24萬4000人，遠低於2015至2016年間的105萬人，也低於2019至2020年間的47萬7000人。加州同期雖然增加了4萬3300位移民，但仍然遠低於疫前的每年14萬人。

移民減少的原因，一部分來自於前任總統川普基於美國法典第42卷的移民禁令，但在常見的墨西哥與中南美洲移民外，加州更常見的是來自菲律賓等國的移民，他們才是加州醫療、長期照護的骨幹。

Pilipino Workers Center of Southern California的執行長Aquilina Soriano Versoza說，每當有人問她們有沒有長照 員時，她幾乎百分之百的答案都是「沒人」，因為新冠疫情發生以來，來自菲律賓的長照員就大量減少，很大一部分原因是他們往往不被認定是「專業人員」，因此無法取得工作簽證。

南加大（USC）法學院教授Emily Ryo強調，移民是加州勞動力最重要的來源，不只是墨西哥、中南美的農業、建築工，還有長照業的移民雇員。雖然Emily Ryo認為，美國整體的移民人數會逐漸回升，但不代表加州也會增加，這要歸咎於加州萬物皆貴的老毛病，移民也會選生活費更便宜的地方去。

洛杉磯加大的Downtown Labor Center專案主任Victor Narro說，移民減少將對加州產業帶來結構性危機，不光只是農業、建築業缺工，像他這類嬰兒潮世代的人，未來只會更多，需要家庭看護或長期照護的也會更多，因此他說：「加州從未像現在那麼需要移民！」