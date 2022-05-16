皮卡車司機肇逃 拖行遊民屍體逾8哩

監控攝影機拍到金德駕駛的皮卡車，駛入旅館停車場，此時車下還卡著被害人的遺體。（美聯社）

美聯社報導，加州 中部13日發生一起肇事逃逸事件。一輛皮卡車司機撞上一名帶著狗的無家可歸女子後，繼續行駛，該婦女被卡在車下拖行八哩（13公里），嫌犯把車開到一家旅館 停車場後，女子早已當場死亡。肇事男子在警方試圖逮捕他時，從三層樓高建築跳下。

佛瑞斯諾警局官員瓦勒斯（Brian Valles）告訴佛瑞斯諾蜜蜂報（Fresno Bee）表示，該名肇事者38歲金德（Shawn Ginder）於13日晚，被馬德拉縣（Madera County）警局警員逮捕。

他說，當警方試圖逮捕他時，金德從距離肇事逃逸地點，佛瑞斯諾東北約50哩（80公里）的巴斯湖（Bass Lake）一棟三層樓房屋跳下受傷，被送往醫院，情況嚴重。

佛瑞斯諾警局在社交媒體上發帖稱，肇事逃逸嫌犯已被馬德拉縣警局拘留，但並未提供任何訊息。

被拖行的女子年約29歲，事發當天，她在佛瑞斯諾Herndon和Millburn交叉口處，遭金德所駕駛的皮卡車撞倒，當時她正推著購物車，一旁是她用皮帶拴住的狗。警方說，金德撞倒女子後，並未將車停下來，而是繼續行駛，將女子拖行到數哩外的酒店停車場。

佛瑞斯諾縣警局稱，抵達旅館後，金德將車停好後前往大廳若無其事的要求住房。當男子被告知有空位時，他離開並回到卡車上，此時，另一位旅客看到車下出現女子部分遺體殘肢後報警。

瓦勒斯說，這名女子被發現死亡數小時後，警察 在金德居住的佛瑞斯諾一公寓大樓中，找到嚴重受損的皮卡車。13日晚些時候，馬德拉縣警局警官在巴斯湖的家中發現金德。警方稱，受害女子據信是一名無家可歸者，目前暫不公布其姓名。