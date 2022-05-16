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加州擬對合法大麻業臨時減稅 但3年後貨物稅提高

編譯組／美聯社電
加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植者。（美聯社）
加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植者。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）擬議，對加州陷入困境的合法大麻產業進行臨時減稅。但業者表示，「這遠不足以重振目前困頓的大麻經濟。」

紐森向州議會提出，從7月開始的預算年度計畫中，紐森政府建議取消每磅約161元的種植稅。但為彌補這些損失的資金，加州將在三年後，向零售大麻業者徵收的貨物稅，從目前15%提高到19%。

但貨物消費稅大幅上揚，可能會提早出現。若加州沒有獲得足夠的大麻稅資金，每年約6億7000萬元，用於支持教育、執法和其他計畫，將可能在2024年1月提高，以彌補此一缺口，儘管不一定會達到19%。該州正提供一筆1億5000萬元一次性資金，幫助支持這些費用。

加州於2018年宣布加州娛樂性大麻合法化生效，然該產業長期以來一直承受沉重的稅捐負擔，在某些地區稅收甚至達50%。合法大麻業者受到昂貴的監管，和發展迅速非法大麻市場競爭而苦不堪言。行業分析師稱，非法大麻市場規模，至少是合法市場的兩倍。

與此同時，來自大麻業者農場大麻種植過盛，導致大麻批發價格下跌，一些大麻種植業者無利可圖。

行業領袖去年12月告訴紐森，合法大麻業者可能在加州瀕臨崩潰，需立即減稅，迅速擴大零售店才能生存。

事實上，正尋求連任的紐森，受到財務困境企業希望大幅減稅的壓力，然受益於這些稅收的青年和相關組織，卻不希望看到資金枯竭。

紐森其他相關計畫，還包括向社區提供約2000萬元贈款，加快零售店許可。雖然大麻產業在加州是合法的，但許多社區不是禁止，或沒有替市場營運設立地方許可計畫。業者稱，目前大麻零售商不到1000家，低於預估的8000家。

加州大麻管控局（Department of Cannabis Control）主任艾利奧特（Nicole Elliott）說，「總體而言，州長提議將大大簡化稅收合規性，減輕合法業者整體稅收負擔，有助穩定合法市場。」

加州州長研擬暫時取消種植稅等減稅計畫，但合法業者表示可能太少。（美聯社）
加州州長研擬暫時取消種植稅等減稅計畫，但合法業者表示可能太少。（美聯社）

一些業主對紐森計畫表示失望。他們一直尋求取消種植稅，也希望零售業貨物稅從15%降至5%。

洛杉磯大麻業者聯合會（United Cannabis Business Association）主席基羅（Jerred Kiloh）表示，該計畫不會允許公司降低高額的消費稅，但這些稅收驅使買家進入地下市場。

他並警告，該計畫甚至可能導致消費者臨櫃消費成本上升。

大麻產業有一系列的稅，也可在地方一級徵稅。目前州稅包括花蕾、葉子和植物的種植稅、15%零售消費稅和銷售稅等。

加州大麻產業協會羅賓森（Lindsay Robinson）認為該計畫是第一步，但在打擊非法產業上做得仍不夠。

而紐森在沙加緬度受訪時表示，該提議標誌「一個過程的開始」，但要迫使非法經營者撤退，還需數年。該提案需在立法機關進行審查或修改。

加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植...
加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植者。（美聯社）

大麻合法化 加州 紐森

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