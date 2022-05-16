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洛市中央市場門口槍響1死 顧客慌張逃命

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛市中心中央市場14日下午，發生致命槍擊案件，現場眾多顧客瘋狂逃命。（KTLA5）
洛市中心中央市場14日下午，發生致命槍擊案件，現場眾多顧客瘋狂逃命。（KTLA5）

洛杉磯市中心中央市場（Grand Central Market）5月14日（周六）下午，發生一起致命槍擊案件，親歷者表示至少聽到六聲槍響。一名男子被槍殺身亡，現場眾多顧客瘋狂逃命，其中包括一群帶著年幼孩子的父母、推著嬰兒車的婦女，場面一片混亂。

洛杉磯市警察局（LAPD） 正在調查此案，案發在14日下午3時56分，地點位於South Hill Street 300號街區。據中央市場的一名員工表示，槍擊案發生在這個熱鬧集市的入口處。

LAPD發言人表示，槍擊案的嫌疑人是一名男子，目前在逃，沒有進一步細節。案發當晚7時左右，LAPD警官Rosario Cervantes證實，受害者是一名西裔男子，被發現時躺在地上，身上流血，手裡還握著一把刀，後在醫院死亡。截至目前，沒有更多傷亡報告。

一名西裔男子被槍殺身亡，發現時躺在地上，身上流血，手裡還握著一把刀。（KTLA5...
一名西裔男子被槍殺身亡，發現時躺在地上，身上流血，手裡還握著一把刀。（KTLA5）

這起槍擊事件發生在紐約州水牛城(Buffalo)超市槍擊案的幾個小時後，後者共造成十人死亡、三人重傷。

社交媒體上發布的洛市槍擊案多段影片顯示，案發時人們四處逃命，現場一片混亂，一名推著嬰兒車的婦女，瘋狂地逃離市場。

案發時人們四處逃命，現場一片混亂，包括年幼的孩子、推嬰兒車的婦女。（KTLA5）
案發時人們四處逃命，現場一片混亂，包括年幼的孩子、推嬰兒車的婦女。（KTLA5）

獨立記者Tina-Desiree Berg當時也在案發現場，她聽到槍聲響起後立即撲倒在地上，「我們報導完婦女墮胎權利抗議遊行，去那裡買食物和啤酒，剛吃完午飯，然後就聽到啪、啪、啪，好像是六聲槍響」。Berg說，她看到一群帶著年幼孩子的父母，在槍案發生時，試圖讓孩子趴在地上，然後再設法把他們轉移出去。Berg當時猜測，「這會是大規模槍擊事件的開始嗎？」

槍案發生後，警察很快到達現場，由於大多數人已經逃離，事態很快得到控制。美食廣場就槍擊事件發表一份聲明：「市場租戶和客人都很安全，雖然事件並未發生在中央市場內，但我們將加強安全措施，積極與有關當局合作以進一步評估情況。我們對發生如此接近家門的事情感到震驚。」

槍擊 警察 洛杉磯

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