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舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書：她不縱放罪犯

記者李榮／灣區報導
李昌鈺在視頻中，為現任沙加緬縣檢察長舒伯特，競選加州檢察長背書。（記者李榮／翻攝）
李昌鈺在視頻中，為現任沙加緬縣檢察長舒伯特，競選加州檢察長背書。（記者李榮／翻攝）

加州檢察長（California attorney general）選舉即將進行。美國刑事鑑識專家、「神探」李昌鈺，在選前錄製三分鐘視頻，背書現任沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）競選加州檢察長。李昌鈺讚賞舒伯特專業有熱情，最重要的是舒伯特堅持對於犯罪者不縱放，加強執法保障民眾安全。

舒伯特反對縱放罪犯，得到不少加州華人的支持。（取自舒伯特臉書）
舒伯特反對縱放罪犯，得到不少加州華人的支持。（取自舒伯特臉書）

「加州需要真正的檢察官做加州檢察長。我特別推薦自己的老朋友舒伯特。」李昌鈺在視頻中表示，舒伯特有30多年的檢察官經驗，在全國也很出名，尤其舒伯特曾指揮運用包括DNA鑑識等新方法偵破懸案。例如，舒伯特帶領辦公室找出「金州殺手」（Golden State Killer）的身分，就是用最新科技才得以突破終結冷案。

李昌鈺指出，除了專業素養以外，舒伯特對於服務社區或司法制度很有熱情，是理想的檢察長人選。

李昌鈺表示，加州現在有很多無家可歸者以及犯罪分子，必須解決。他認為，舒伯特與其他人不同的地方是：不像一些政客，總是通過法案讓加州司法制度破產。相反的，舒伯特一方面有熱誠要透過心理幫助等解決無家可歸問題，另方面也堅持，凡是犯罪者、尤其是犯重罪者，無論是殺人、放火、欺負少數民族，或者槍枝、家暴，舒伯特都主張重罰。

除了李昌鈺，包括平等公義協會（OJE）、加州反毒聯盟（CCAD）等組織，也都支持舒伯特。

舒伯特的政見核心主張，包括終結加州司法混亂與治安問題，並提出停止社會紊亂（stop the chaos）的口號。她強調當選之後會對暴力與財產犯罪加強執法，保護民眾生命財產安全。她在先前一次的會議中就提到，舊金山檢察長博澈思在三個月內，釋放九成的家暴嫌犯。地區檢察長不起訴有充分證據的暴力犯罪行為，正因為現任加州檢察長執法力度不強，導致加州司法系統混亂。

加州 李昌鈺 家暴

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