加州檢察長競爭激烈 舒伯特在華裔聯盟呼聲高

舒伯特致力於打擊犯罪行為,在華裔聯盟呼聲高。(取自舒伯特臉書)

加州 檢察長(California attorney general)的初選將在6月7日進行,進入前兩名的候選人預定11月8日決選。目前沙加緬度縣檢察長舒伯特(Anne Marie Schubert)和現任檢察長邦塔(Rob Bonta)的競爭尤為激烈。其中主張嚴厲打擊犯罪的舒伯特,深受不少華裔 聯盟支持,呼聲愈來愈高。

舒伯特致力於打擊犯罪行為,其中最著名的就是她率領團隊利用DNA取證等創新科技,成功起訴了「金州連環殺手」(Golden State Serial Killer)的懸案。舒伯特主張加強執法,保護民眾生命財產安全,並提出停止社會紊亂(stop the chaos)的口號。她將自己描繪成一個強硬的、無黨派的糾正者。

隨著更多民眾對犯罪擔憂,尤其是華裔在美受到前所未有的犯罪問題的影響,讓更多人注意到,加州的47號提案將不法分子被檢控的盜竊總額提高到至少950元,以及57號提案讓被檢控除了最嚴重控罪以外的囚犯更容易申請提前假釋,正是近來激起民憤的眾多盜竊和搶劫案頻發的關鍵因素。

舒伯特與華裔領導人會面,圖左五為舒伯特,左六為李少敏。(平等公義協會OJE提供)

平等公義協會(OJE)主席、加州反毒聯盟(CCAD)總監李少敏(Frank Lee)表示,目前頻發的搶劫案是40年來最嚴重,緩解這些問題的關鍵是選出一個有經驗,對打擊犯罪立場堅定且強硬的加州檢察長。而相比於提倡改革派的民主黨 候選人邦塔,舒伯塔是一位擁有30多年資歷,並具有奉獻精神的檢察官,這正是解決加州犯罪問題所需要的檢察長。

李少敏說,「支持舒伯特的主要原因,是她承諾要努力工作,並嚴打任何違反法律的人,尤其是暴力罪犯。 這代表她的立場是地方政府領導人不能凌駕於法律之上。」他舉例說, 「例如邦塔允許舊金山市長不顧法律規定開設非法毒品注射點,同時允許所有違法藥物的虛擬合法化,但在這一點上,舒伯特一定會極力阻止這種行為發生。」

舒伯特目前得到幾乎加州所有的地區檢察官,數十個執法組織,包括加州治安官研究協會 (the Peace Officers Research Association of California,簡稱PORAC) ,和加州公路巡警協會 (California Association of Highway Patrolmen,簡稱CAHP),以及一些華裔領袖和聯盟的背書,被認為有機會擊敗支持犯罪非刑事化和提前釋放罪犯的邦塔的最佳人選。舒伯特這次是以無黨籍身分參選,她將與民主黨和共和黨候選人共同競爭加州檢察長的選舉。