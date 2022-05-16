柑縣台鄉會健行 聲援台灣參與世衛

柑縣台灣同鄉會5月14日上午在橙縣爾灣Bommer Canyon Trail，舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會健行活動」，橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬夫婦(前排左3、4)與鄉親逗陣參加健行。（主辦單位提供）

【橙縣 訊】柑縣台灣同鄉會14日上午在橙縣爾灣Bommer Canyon Trail，舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會健行活動」。當天早上8時過後，即有超過60多位熱情的柑縣台灣鄉親陸續湧入集合地點，大家一同為聲援台灣參與世界衛生大會而走。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會理事傅錦郎籌劃。他表示，爾灣有自然地標美稱的Bommer Canyon，沿途青山歷歷，芳草萋萋，腳下是媲美健康步道 的碎石路，遠離塵囂的綠野山巒，是兼具步道及單車道的路線，大家在大自然中步行，一方面享受山巒美景，一方面為聲援台灣參與世界衛生大會加油。

柑縣台灣同鄉會理事傅錦郎(前者)帶領 60多位熱情的柑縣台灣鄉親，一同為聲援台灣參與世界衛生大會而走。（柑縣台灣同鄉會）

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦與鄉親一起參加健行。蔣翼鵬指出，在新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未平歇之際，防疫 工作仍須國際攜手努力；台灣的醫衛專業能量，以及運用數位科技協助防疫的實力，受到國際肯定。台灣的防疫表現以及對世界各國的援助，展現了台灣是善良的力量，以行動落實台灣能幫忙「Taiwan Can Help，Taiwan is Helping」，而且台灣正在幫忙的理念。

健行隊伍於上午10時30分返回集合地點，柑縣台灣同鄉會還準備餐點及礦泉水，為鄉親補充體力。僑務顧問沈柏文夫婦表示，本次健行活動讓大家親近自然，享受陽光，以促進健康的方法增強公衛意識，不僅為聲援台灣參與世界衛生大會作出最佳註解，也為參與鄉親留下美好回憶。