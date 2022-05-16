我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

柑縣台鄉會健行 聲援台灣參與世衛

王善言
柑縣台灣同鄉會5月14日上午在橙縣爾灣Bommer Canyon Trail，舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會健行活動」，橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬夫婦(前排左3、4)與鄉親逗陣參加健行。（主辦單位提供）
柑縣台灣同鄉會5月14日上午在橙縣爾灣Bommer Canyon Trail，舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會健行活動」，橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬夫婦(前排左3、4)與鄉親逗陣參加健行。（主辦單位提供）

橙縣訊】柑縣台灣同鄉會14日上午在橙縣爾灣Bommer Canyon Trail，舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會健行活動」。當天早上8時過後，即有超過60多位熱情的柑縣台灣鄉親陸續湧入集合地點，大家一同為聲援台灣參與世界衛生大會而走。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會理事傅錦郎籌劃。他表示，爾灣有自然地標美稱的Bommer Canyon，沿途青山歷歷，芳草萋萋，腳下是媲美健康步道的碎石路，遠離塵囂的綠野山巒，是兼具步道及單車道的路線，大家在大自然中步行，一方面享受山巒美景，一方面為聲援台灣參與世界衛生大會加油。

柑縣台灣同鄉會理事傅錦郎(前者)帶領 60多位熱情的柑縣台灣鄉親，一同為聲援台灣...
柑縣台灣同鄉會理事傅錦郎(前者)帶領 60多位熱情的柑縣台灣鄉親，一同為聲援台灣參與世界衛生大會而走。（柑縣台灣同鄉會）

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦與鄉親一起參加健行。蔣翼鵬指出，在新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未平歇之際，防疫工作仍須國際攜手努力；台灣的醫衛專業能量，以及運用數位科技協助防疫的實力，受到國際肯定。台灣的防疫表現以及對世界各國的援助，展現了台灣是善良的力量，以行動落實台灣能幫忙「Taiwan Can Help，Taiwan is Helping」，而且台灣正在幫忙的理念。

健行隊伍於上午10時30分返回集合地點，柑縣台灣同鄉會還準備餐點及礦泉水，為鄉親補充體力。僑務顧問沈柏文夫婦表示，本次健行活動讓大家親近自然，享受陽光，以促進健康的方法增強公衛意識，不僅為聲援台灣參與世界衛生大會作出最佳註解，也為參與鄉親留下美好回憶。

防疫 橙縣 步道

上一則

長榮航空看好貨運市場 再添一架波音777F貨機

下一則

華商憂難回本 俄國商品乏人問津

延伸閱讀

世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷

世界晚報／南加橙縣一教堂發生槍擊 1死4重傷
世衛：Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已入侵全球十多國

世衛：Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已入侵全球十多國
譚德塞：中清零不可持續 京：別發表不負責言論

譚德塞：中清零不可持續 京：別發表不負責言論
紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛

紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛
世衛秘書長譚德塞批中國清零政策 警告「持續不下去」

世衛秘書長譚德塞批中國清零政策 警告「持續不下去」
世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥

世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
洛杉磯地區旅遊相關產業發達。（世說新聞小組製作）

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

2022-05-13 14:45
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人