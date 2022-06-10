我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

3救生員在場…華裔兄弟泳池溺斃 妹親睹憾事

國民黨羅蘭分部 慶祝成立15周年

記者張庭瑜／羅蘭岡報導
國民黨羅蘭分部成立15週年與會人士合影。（記者張庭瑜╱攝影）
國民黨羅蘭分部成立15週年與會人士合影。（記者張庭瑜╱攝影）

中國國民黨羅蘭分部5月12日成立15周年，於15日中午12時在羅蘭岡敦煌餐廳舉辦餐會，共慶15週年紀念日。

當天近30位成員出席，不少人特地從聖地牙哥前來。活動中多數成員說，從父母，甚至到祖父母那代便是國民黨黨員，在搬來海外後，也繼續支持及參與黨內活動，便到了分部報到。席間更是有許多第一代，但平均黨齡超過50年的成員們，積極參與活動，並熱心給予建議。

羅蘭分部籌辦人之一謝宗煌表示，羅蘭分部成立初衷是源自於2008年台灣總統大選失利，許多海外成員在灰心之餘，更發覺得國民黨應該振作起來，重新凝聚向心力，以持續永恆發展，便召集許多與國民黨有相同理念的成員推動羅蘭分部的成立。

羅蘭分部自2008成立以來，至今有近300名成員，是洛杉磯分部中人數最多的分部。許多籌辦成員們也依然活躍在許多大小活動中，此次餐會還有一名搬到西維吉尼亞州的籌辦成員，以視訊參與餐會。

常委曹靜永表示，近年有許多參與分部的新成員，原先在韓國瑜後援會，後期才參與分部，他們的參與也讓羅蘭分部持續成長。而這次餐會的舉辦目的，除了與成員們慶祝15週年紀念日之外，也希望能與成員們在疫情逐漸降溫的情況下，逐漸回復以往的社交活動，重新凝聚成員的向心力，以便在未來為國民黨的活動盡一份心力。

國民黨 西維吉尼亞州 疫情

上一則

世界晚報╱馬里蘭州工廠嫌犯於警交火 多人傷亡

延伸閱讀

競選加州主計長 陳仁宜：加州預算太不透明

競選加州主計長 陳仁宜：加州預算太不透明
史指跌近熊市 經濟衰退前兆

史指跌近熊市 經濟衰退前兆
競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢

競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢
競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務

競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務
媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返

媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返
媽媽咪呀嘉年華繼續在羅蘭岡熱鬧舉行 歸亞蕾將出席

媽媽咪呀嘉年華繼續在羅蘭岡熱鬧舉行 歸亞蕾將出席

熱門新聞

好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20
美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退