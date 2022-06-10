國民黨羅蘭分部 慶祝成立15周年

國民黨羅蘭分部成立15週年與會人士合影。（記者張庭瑜╱攝影）

中國國民黨 羅蘭分部5月12日成立15周年，於15日中午12時在羅蘭岡敦煌餐廳舉辦餐會，共慶15週年紀念日。

當天近30位成員出席，不少人特地從聖地牙哥前來。活動中多數成員說，從父母，甚至到祖父母那代便是國民黨黨員，在搬來海外後，也繼續支持及參與黨內活動，便到了分部報到。席間更是有許多第一代，但平均黨齡超過50年的成員們，積極參與活動，並熱心給予建議。

羅蘭分部籌辦人之一謝宗煌表示，羅蘭分部成立初衷是源自於2008年台灣總統大選失利，許多海外成員在灰心之餘，更發覺得國民黨應該振作起來，重新凝聚向心力，以持續永恆發展，便召集許多與國民黨有相同理念的成員推動羅蘭分部的成立。

羅蘭分部自2008成立以來，至今有近300名成員，是洛杉磯分部中人數最多的分部。許多籌辦成員們也依然活躍在許多大小活動中，此次餐會還有一名搬到西維吉尼亞州 的籌辦成員，以視訊參與餐會。

常委曹靜永表示，近年有許多參與分部的新成員，原先在韓國瑜後援會，後期才參與分部，他們的參與也讓羅蘭分部持續成長。而這次餐會的舉辦目的，除了與成員們慶祝15週年紀念日之外，也希望能與成員們在疫情 逐漸降溫的情況下，逐漸回復以往的社交活動，重新凝聚成員的向心力，以便在未來為國民黨的活動盡一份心力。