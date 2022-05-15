紐森將撥款4000萬 資助來加州墮胎的外州婦女

加州州長紐森（中）提出一項新支出計畫，為部分婦女支付墮胎費用。（美聯社）

根據加州 州長紐森 （Gavin Newsom）11日提出的一項新的支出計畫，加州納稅人今後將協助部分婦女支付墮胎 費用。紐森表示，萬一美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），加州要為外州前來墮胎人數激增的可能性做好準備。

加州目前已透過聯邦醫療補助計畫（Medicaid）為部分民眾支付墮胎費用，但是部分婦女不符合資格使用聯邦醫療補助，也沒有私人保險。在這種情況下，一些墮胎診所有時會免費為婦女墮胎，稱為「無償護理」（uncompensated care）。紐森表示，他希望加州能夠撥出4000萬元補助金，幫助墮胎診所抵銷成本。

視婦女懷胎時間的長短和她們有哪種保險，估計加州一次墮胎手術的費用，從數百元到數千元不等。

紐森說：「極端份子想推翻我們基本的憲法權利，加州不會袖手旁觀，我們會拼盡全力確保所有女性，不只是加州女性，讓她們了解加州會繼續承認和保護她們的基本權利。」

儘管這筆補助金可用來為外州婦女支付墮胎費用，但不能用來為她們支付旅費和在加州的住宿費。不過，加州立法會婦女黨團（California Legislative Women’s Caucus）已要求紐森另外設置一筆2000萬元的基金，協助墮胎婦女支付在加州的其他雜費，包括旅費、住宿費和托兒費。

到目前為止，加州議會民主黨人士已經提出13項有關協助婦女墮胎的法案，紐森已簽署批准其中一項，它禁止私人保險計畫向墮胎婦女收取共付額（co-pay）或自負額（deductible）。

反墮胎者反對加州這些提案，但要阻止它們十分困難。民調顯示，大多數加州選民支持墮胎權，其中有許多是共和黨人。

紐森11日宣布的4000萬元補助金，是加州新增用於墮胎的5700萬元資金的一部分，這筆資金的用途還包括1500萬元用於公共教育宣傳、100萬元用來成立一個列出加州墮胎服務診所的網站、100萬元用來研究「還未被滿足的生育護理服務需求」。

任何新支出項目都必須先獲得加州議會的批准，議員必須在6月15日前通過預算。