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2022《文苑文學獎》籌辦紀實

嚴筱意
作者嚴筱意。( 本報記者╱攝影)
作者嚴筱意。( 本報記者╱攝影)

人類的本能，有創造力，有表達力；寫作，是表達創造力的方式之一。

北美有幾百萬個華人移民，多是各個行業的菁英，他們白天用英文在職場奮鬥，下班後卸下盔甲，變身華人自己，把家鄉、親人、朋友的故事，用擅長的母語把心緒感情寫下來。「北美南加州華人寫作協會」的《文苑雜誌》就是一個給寫者發表的園地。

今年欣逢《文苑雜誌》35周年，我們便想，舉辦《文苑文學獎》，讓北美洲的華人移民，把他們的故事寫出來，分享給大家。 這兩年因為新冠疫情，很多人頓失親友家人，我們深深體會到人生無常，想要做的事就去做，否則一放，常常就錯過了。

承蒙《世界日報》于趾琴社長欣然合辦，世界日報李銘濱總經理負責，以新聞特稿宣傳《北美洲文苑文學獎》的比賽時間及辦法；比賽揭曉後得獎作品也將在世界日報上發表。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長知道本會舉辦《文苑文學獎》鼓勵中文寫作，認為這是項有意義的活動，也酌予經費鼓勵。僑委會與洛杉磯僑教中心先後兩位主任張皓鈞與陳敏永的支持，並另外增加了《高中組散文獎》。

北美洲華文作家協會總會吳宗錦總會長，則透過全北美各作協分會一起宣傳並邀稿，希望大家多多參與。

舉辦活動需要群策群力，我們一邊請各會員幫忙募款，一邊由理監事們（ 王美、吳宗錦、鍾一萍、宋久瑩、劉榮文、周遠馨）組成籌備委員會，經過多次線上會議討論，制定出此次中英文版的比賽規則、新聞稿。終於在2021年10月正式宣布比賽辦法及對外徵稿，交由世界日報，數次配合刊登半版醒目廣告。另外也在臉書「以文交友- JustWrite It」群組及微信「北美華文作家會長」群裡大力宣傳。

評審老師方面，我們特邀台灣資深作家吳鈞堯老師、中國時報資深副刊主編盧美杏老師以及居美作家蓬丹老師擔任。

2月1日至3月1日凌晨截止，稿件陸續進來，統計結果， 共收到137篇有效作品。令人驚豔的是還有來自加拿大、澳洲、台灣、中國的寫者，讓此次文學獎一下就晉級。

成人小說組：52 篇，包括台北4篇、加拿大3篇、中國2篇、澳洲2篇、南加州9篇、北加州8篇、紐約區8篇、佛羅里達州2篇、亞利桑那州2篇、華盛頓州2篇、俄亥俄州2篇及北卡羅來納州、內華達州、路易斯安納州、馬里蘭州、奧勒崗州、密蘇里州、賓州及德州各1篇。

散文組：79 篇，包括台北5篇、加拿大3篇、中國2篇、澳洲1篇及南加州38篇、北加州4篇、馬里蘭州6篇、華盛頓州5篇、紐澤西州2篇、紐約2篇、德州2篇、麻薩諸塞州2篇、維吉尼亞州2篇，其他如德州，密蘇里州、喬治亞州、印地安納州、夏威夷州各1篇。

高中組：6篇，包括南加州 5篇及加拿大 1篇。

3月2日，稿件初審工作開始，各組籌備委員，閱讀全部文章後，於3月15日分組討論，決定進入複審名單。老實說，這不是一件容易的工作。在短短的時間內，必須讀完三、五十萬字的文章，也怕自己沒讀好，耽誤了作者辛苦筆耕的努力，還再三斟酌，怕有遺珠。只因為我們也是寫者，對待他人的作品，小心翼翼的心情，壓力很大。

《北美南加州華人寫作協會》以微博的人力物力，舉辦跨洲際的《文苑文學獎》，是有點初生之犢不自量力之勇。能夠辦成，必須感謝很多文朋的大力贊助捐款及刊登文苑廣告，世界日報的推廣，全球各地華文作協的推廣參與，北美南加州華人寫作協會理監事的支持和籌備小組義工們的努力，以及吳鈞堯、盧美杏兩位老師給予舉辦文學獎比賽的經驗，讓我們得以順利辦成，感謝再感謝。

第一次舉辦文學獎，像摸著石頭過河，水深冷暖，腳滑衣濕，但我們在渡河戲水中嘻嘻哈哈快樂無比。我們有幸能搶在第一時間讀稿審稿聽老師們評稿，知自己之不足而精進；收到來自諸多作者文友的鼓勵，這些開心收獲，無人能比。過程，也就不辛苦了。

（作者是北美南加州華人寫作協會副會長）

加州 南加 華人

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