文苑文學獎新手參賽寫出感動 首度奪冠

短篇小説獲獎者（或代領者）接受頒獎。（記者楊青╱攝影）

作品是文字的項鏈，文字是思想的珍珠。獲獎寫手在14日的首届北美文苑文學創作徵文大賽頒獎典禮上分享自己的創作心得和感悟，平實、精彩。

散文組第一名「塔裡的女人」作者宋久瑩表示，她是第一參加文學創作比賽，也是第一次得獎，作爲寫作者，平常太多文章讓自己感動，但自己的文字是否能夠感動讀者，帶來大家共鳴？這一次獲獎對她今後創作是很大的鼓舞。

散文組佳作「鐵甲武士的精神」作者柳鍾英說，自己10歲來美，中文不好，但家中從小擺滿了中文武俠小説，讓自己對中文有一種特殊情懷。三年前父親去世，兒子患上脊椎彎曲症，自己面臨前所未有情緒低落挑戰。今年1月開始嘗試中文創作，用文字記錄過去四年全家幫助兒子，從脊椎矯正的孩子成爲健康青年的不凡過程。「像我這樣中文幾年級的程度也能得獎，對其他人應該也是很大鼓勵。」

來自澳大利亞的文學創作好手武陵驛，此次以「蘑菇人」獲得小説創作獎。他通過視頻分享心得表示，自己既是商人，也是牧師，他的小説探索現在世界上爲什麽會出現妖艷的粉紅時代，如此驚人的社會現象值得大家反思人生和人性。他表示，最高興的不僅是自己的文學創作成績，更高興的是自己第一次有機會通過文字在北美洲發言。

此次應徵獲獎作品的作者中，有的是中文寫作新手，有的則是耕耘多年的寫作好手，但所有作品都飽含作者對生活的感受和心情。

在佳作作品中，有的寫和自己朝夕相處的貓頭鷹，有的寫自己的鬍鬚的變化，生活點滴透視生活感悟。散文組佳作「鬍鬚之隨想」作者楊超說，此次獲獎對他來説是個意外，但寫作卻可以讓人重新學習很多東西，比如他寫自己小小的鬍子，本來是自娛自樂，沒想到從中的學習和啓示，可以衍生出一篇得獎作品。

喜歡中文寫作的高中生也參加了此次比賽。高中組散文第二名「年輕的孩子」作者戴以安特別感謝父母，讓自己在豐富的環境中長大，同時感謝老師鼓勵她用中文創作；高中組散文佳作「吳健雄-我心目中的英雄」作者張旭娜表示，本來並不打算參加此次徵文比賽，但自己經歷過一些挫折，所以想通過寫作讓大家知道，挫折可以讓人讓人更好成長。她做到了，為自己鼓掌。