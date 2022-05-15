華人政治聯盟11屆理事會就職禮 400多人出席

美國華人政治聯盟舉辦第11屆理事會就職典禮。主席盧春雨（左五）與新團隊就任。（記者張宏／攝影）

美國華人 政治聯盟14日在聖蓋博 舉辦第11屆理事會就職典禮、暨22周年慶頒獎晚會，現場400多人出席。新任主席盧春雨表示，希望能團結來自世界各地華人，支持為華人發聲的各族裔的民選官員。

第11屆理事會成員包括執行副主席高元培、江志鎬、張芒，名譽執行副主席程正興；副主席黃正芬、沈麗玉等。盧春雨表示，政治聯盟最近為12名候選人背書，其中有七人是華裔 ，五人來自其他族裔，展示聯盟多元化精神。盧春雨就任後將繼續發揚多元化包容精神，讓更多新僑加入，大家團結一致鼓勵華人參政，不僅擔任城市市議員，還希望競選州和聯邦職務，更好維護華人權益。

政治聯盟名譽主席丁言愉表示，政治聯盟有22年的歷史，宗旨是支持華人參政及支持維護華人權益的其他族裔候選人。如今政治聯盟有更多人響應，更多華人社團加入，還有華裔青少年也加入這個隊伍。政治聯盟不拘泥黨派，今年背書的候選人涵蓋各個族裔和黨派。因為疫情引發的亞裔仇恨事件，需要華人聚集一起，只有讓他人瞭解華人文化才能阻止仇恨。

活動上，前加州眾議員伍國慶獲得傑出政治成就獎、名譽主席葉安利獲得社區傑出貢獻獎，美國華裔平等權益協會獲得傑出社團合作夥伴獎。

華人政治聯盟將於6月25日在聖蓋博市大劇院廣場舉行感恩美國升旗典禮活動，且今年擴大舉辦，將奏唱美國國歌升旗典禮、表彰退伍軍人，及餘興節目；現場設有50多個攤位，希望獅子會還會在現場進行眼睛、牙齒、新冠等檢測和慢性病預防等講座。