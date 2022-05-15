我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

華人政治聯盟11屆理事會就職禮 400多人出席

記者張宏／聖蓋博報導
美國華人政治聯盟舉辦第11屆理事會就職典禮。主席盧春雨（左五）與新團隊就任。（記者張宏／攝影）
美國華人政治聯盟舉辦第11屆理事會就職典禮。主席盧春雨（左五）與新團隊就任。（記者張宏／攝影）

美國華人政治聯盟14日在聖蓋博舉辦第11屆理事會就職典禮、暨22周年慶頒獎晚會，現場400多人出席。新任主席盧春雨表示，希望能團結來自世界各地華人，支持為華人發聲的各族裔的民選官員。

第11屆理事會成員包括執行副主席高元培、江志鎬、張芒，名譽執行副主席程正興；副主席黃正芬、沈麗玉等。盧春雨表示，政治聯盟最近為12名候選人背書，其中有七人是華裔，五人來自其他族裔，展示聯盟多元化精神。盧春雨就任後將繼續發揚多元化包容精神，讓更多新僑加入，大家團結一致鼓勵華人參政，不僅擔任城市市議員，還希望競選州和聯邦職務，更好維護華人權益。

政治聯盟名譽主席丁言愉表示，政治聯盟有22年的歷史，宗旨是支持華人參政及支持維護華人權益的其他族裔候選人。如今政治聯盟有更多人響應，更多華人社團加入，還有華裔青少年也加入這個隊伍。政治聯盟不拘泥黨派，今年背書的候選人涵蓋各個族裔和黨派。因為疫情引發的亞裔仇恨事件，需要華人聚集一起，只有讓他人瞭解華人文化才能阻止仇恨。

活動上，前加州眾議員伍國慶獲得傑出政治成就獎、名譽主席葉安利獲得社區傑出貢獻獎，美國華裔平等權益協會獲得傑出社團合作夥伴獎。

華人政治聯盟將於6月25日在聖蓋博市大劇院廣場舉行感恩美國升旗典禮活動，且今年擴大舉辦，將奏唱美國國歌升旗典禮、表彰退伍軍人，及餘興節目；現場設有50多個攤位，希望獅子會還會在現場進行眼睛、牙齒、新冠等檢測和慢性病預防等講座。

華人 華裔 聖蓋博

上一則

加州少數族裔團體齊發聲：墮胎是婦女合法權利

下一則

轉租公寓 爾灣加大學生App匯款遭騙近3千元

延伸閱讀

韓國熱門烘培品牌Paris Baguette 明天開幕有贈品

韓國熱門烘培品牌Paris Baguette 明天開幕有贈品
選票譯名變陳傑 陳介飛籲支持者注意

選票譯名變陳傑 陳介飛籲支持者注意
華裔參選國會議員 通訊選票竟將「陳介飛」變「陳傑」

華裔參選國會議員 通訊選票竟將「陳介飛」變「陳傑」

黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市

黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市
亞裔婦女參政聯盟 支持4人競選加州公職

亞裔婦女參政聯盟 支持4人競選加州公職
競選加州主計長 饒影凡：黨內民調我第一

競選加州主計長 饒影凡：黨內民調我第一

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
洛杉磯地區旅遊相關產業發達。（世說新聞小組製作）

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

2022-05-13 14:45
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
廈門機場由廈門飛往洛杉磯的航班，等候辦理值機的隊伍大排長龍。（本報記者/攝影）

中國赴美航班爆滿 疫情難擋華人探親路

2022-05-13 18:38

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係