我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

天使球場開發協議疑違法 安那罕未按規定要求經濟適用房數量

編譯組／綜合報導
天使球場周邊經濟適用房數量跳票，令加州政府不滿。(SRB Management)
天使球場周邊經濟適用房數量跳票，令加州政府不滿。(SRB Management)

洛杉磯時報報導，加州住房機構13日敦促安那罕（Anaheim）市議會，拒絕修訂後的天使體育場物業開發協議。

加州住房和社區發展廳（HCD）在一份聲明中說，修訂後的協議，將擬議中的天使體育場開發項目中承諾的經濟適用房數量減少80%，表明該市和天使體育場所有者、莫雷諾（Arte Moreno）的開發公司「沒有認真對待我們的執法和經濟適用房」。

加州住房和社區發展廳指控安那罕市違反加州住房法，意即未向經濟適用房開發商提供房產。為解決此問題，安那罕市上月同意一項判決，其中將承諾9600萬元（該市本應承擔的罰款金額）用於在天使體育場外建造約1000套經濟適用房。

在記者會上，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出，和解是一個雙贏的解決方案，安那罕總體上獲得更多實惠住房，且速度更快，因9600萬元的資金，需在五年內使用。

莫雷諾的管理公司SRB Management，同意通過退還9600萬元開發信貸來提供資金。這是該市在原始協議中提及信貸1億2400萬元的80%左右。

與此同時，該市通過談判達成一項處置和開發協議（disposition and development agreement，DDA）。根據協議，SRB需在體育場內開發的經濟適用房數量，從466套減少到84套或104套。

HCD住房政策發展廳官員柯克比（Megan Kirkeby）在聲明中說，「安那罕市和SRB的交易，違反剩餘土地法（Surplus Land Act.）。我們替這種違規行為，提取最高罰款和對經濟適用房的額外承諾。」

安那罕計畫委員會本周批准修訂後的協議，市議會預計將在下個月，批准此版本協議。

該市發言人萊斯特（Mike Lyster）在聲明中表示，該解決方案滿足該市和HCD共同目標：更多的經濟適用房。「我們不同意加州給出的違規通知，該通知從未在法庭上進行過測試。」

加州 天使 洛杉磯

上一則

紐森將撥款4000萬 資助來加州墮胎的外州婦女

下一則

2022《文苑文學獎》籌辦紀實

延伸閱讀

ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

史無前例 加州喜見975億預算盈餘

史無前例 加州喜見975億預算盈餘

加州最低時薪 明年起調漲至15.5元 全美最高

加州最低時薪 明年起調漲至15.5元 全美最高
抗通膨 紐森計畫動用加州鉅額盈餘補助低收入戶

抗通膨 紐森計畫動用加州鉅額盈餘補助低收入戶
紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費

紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費
水位極低 加州兩大水庫告急 旱情大不妙

水位極低 加州兩大水庫告急 旱情大不妙

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
洛杉磯地區旅遊相關產業發達。（世說新聞小組製作）

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

2022-05-13 14:45
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
廈門機場由廈門飛往洛杉磯的航班，等候辦理值機的隊伍大排長龍。（本報記者/攝影）

中國赴美航班爆滿 疫情難擋華人探親路

2022-05-13 18:38

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係