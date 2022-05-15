天使球場開發協議疑違法 安那罕未按規定要求經濟適用房數量

天使球場周邊經濟適用房數量跳票，令加州政府不滿。(SRB Management)

洛杉磯 時報報導，加州 住房機構13日敦促安那罕（Anaheim）市議會，拒絕修訂後的天使 體育場物業開發協議。

加州住房和社區發展廳（HCD）在一份聲明中說，修訂後的協議，將擬議中的天使體育場開發項目中承諾的經濟適用房數量減少80%，表明該市和天使體育場所有者、莫雷諾（Arte Moreno）的開發公司「沒有認真對待我們的執法和經濟適用房」。

加州住房和社區發展廳指控安那罕市違反加州住房法，意即未向經濟適用房開發商提供房產。為解決此問題，安那罕市上月同意一項判決，其中將承諾9600萬元（該市本應承擔的罰款金額）用於在天使體育場外建造約1000套經濟適用房。

在記者會上，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出，和解是一個雙贏的解決方案，安那罕總體上獲得更多實惠住房，且速度更快，因9600萬元的資金，需在五年內使用。

莫雷諾的管理公司SRB Management，同意通過退還9600萬元開發信貸來提供資金。這是該市在原始協議中提及信貸1億2400萬元的80%左右。

與此同時，該市通過談判達成一項處置和開發協議（disposition and development agreement，DDA）。根據協議，SRB需在體育場內開發的經濟適用房數量，從466套減少到84套或104套。

HCD住房政策發展廳官員柯克比（Megan Kirkeby）在聲明中說，「安那罕市和SRB的交易，違反剩餘土地法（Surplus Land Act.）。我們替這種違規行為，提取最高罰款和對經濟適用房的額外承諾。」

安那罕計畫委員會本周批准修訂後的協議，市議會預計將在下個月，批准此版本協議。

該市發言人萊斯特（Mike Lyster）在聲明中表示，該解決方案滿足該市和HCD共同目標：更多的經濟適用房。「我們不同意加州給出的違規通知，該通知從未在法庭上進行過測試。」