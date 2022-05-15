轉租公寓 爾灣加大學生App匯款遭騙近3千元

爾灣加大亞裔學生Easter容日前在轉租公寓過程中，通過Zelle應用程式匯款，卻碰上匯款詐欺事件。(爾灣加大臉書)

橙縣爾灣加大 亞裔學生Easter容（Ester Jung，譯音）日前在轉租公寓過程中，通過Zelle應用程式APP匯款，卻碰上匯款詐欺事件，損失2905元。

ABC 7電視台報導，容想在今年夏天，將她的公寓轉租，她通過臉書（Facebook）上一個值得信賴的學生住房討論頁面，與她認為值得信賴的人建立聯繫。

「她給我發了她的身分證，建立某種形式上的可信度」容說，「她向我介紹她自己，且她看起來是對公寓相當感興趣」。

容說，那人寄了一張支票 ，支付她租賃公寓的訂金，「一切都處理完畢，並非處於待處理狀態」。

然而，不久以後，對方卻要求容退錢，聲稱她需要這筆錢才能抵達加州。

容說，因為她相信這人，因此她利用Zelle App，將她在美國銀行的帳戶中轉了這筆錢給該名女子。

「結果發現，這張支票竟是詐騙 一環」容說。

爾灣加大警局亞裔探員Sam Soon說，這類型出租和電匯詐騙發生得太頻繁了。他敦促民眾尋找危險信號，和不一致之處。容希望他人以他的經驗為戒，且希望拿回這筆款項。

美國銀行在一份聲明中說，「無論採用何種付款方式，消費者在發起交易前，都應該知道並相信他們向誰匯款。在這種情況下，我們會嘗試從收款銀行取回錢款。但客戶已經授權付款，因此無法保證。我們會定期與客戶聯繫，提供有關如何保持安全、避免詐騙的資訊。」