拜登簽署金映玉提案 恢復台灣WHO觀察員

金映玉眾議員（左）去年來訪向世界日報社長于趾琴表示，她正在領導提出一項法案，恢復台灣在世界衛生組織觀察員地位。（記者丁曙╱攝影）

拜登 總統13日簽署了參議院S.812 法案，也就是眾議院 版本的H.R.1145法案。該眾議院法案是加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim)和謝爾曼（Brad Sherman）領導推出的兩黨法案，旨在恢復台灣在世界衛生組織（WHO ）觀察員的地位。

這項由兩黨和國會兩院制定的法案，將指導國務卿實施一項戰略，恢復台灣在世界衛生組織（WHO）和世界衛生組織決策機構世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。從2009年到2017年，台灣一直擁有觀察員地位，直到由於中國的壓力而被撤銷。

金映玉說，「美國對台灣的支持，現在比以往任何時候都更加重要，因為我們看到在俄羅斯聯邦對自由和主權的烏克蘭發動無端戰爭之際，中國政府官員也增強了對台灣的入侵企圖。但台灣已經一次又一次地被證明是一個美國值得信賴的盟友，也是一個全球衛生安全的世界領導者。今天我們可以正式發出一個統一的信息，即美國重視台灣的參與，並將努力讓他們在國際組織占有一個席位。對任何一個地方的自由的威脅，就是對所有地方的自由的威脅。雖然立法成功是向前邁出的激動人心的一步，但戰鬥還沒有結束。我將永遠堅定不移地為全球人權和自由發聲。」

謝爾曼說：「很高興看到拜登總統簽署這項重要的兩黨法案成為法律，發出了反對將台灣孤立於國際社會和國際組織之外的強烈信息。」「無論是世界衛生組織、聯合國氣候變化公約還是國際刑警組織，我們都必須繼續爭取台灣在所有國際組織中擁有發言權，尤其是在世界繼續努力應對 COVID-19大流行的情況下。將 H.R.1145 簽署為法律是為我們的民主盟友而戰的重要一步。」

H.R.1145 有近130名共同發起人，包括眾議院外交事務委員會高級成員Michael McCaul (TX-10)、主席Gregory Meeks (NY-05)，以及亞太、中亞和防擴散小組委員會高級成員 Steve Chabot (OH-01) 和主席 Ami Bera (CA-07)。該法案於 2021年3月由外交事務委員會通過。