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洛縣富有社區 新冠確診增加速度偏高

編譯組／綜合報導
醫護人員本周在Cedars-Sinai Medical Center外舉行抗議，認為人員不足與薪資過低已經傷害一線醫護的權益。（SEIU網站）
醫護人員本周在Cedars-Sinai Medical Center外舉行抗議，認為人員不足與薪資過低已經傷害一線醫護的權益。（SEIU網站）

面臨Omicron病株的新一波高峰，感染模式竟然非常類似疫情爆發初期。洛杉磯公衛局長費若（Barbara Ferrer）13日表示，洛縣高收入社區的病例增加速度遠高於其他群體，雖然低收入社區的增幅較緩，但如果依照疫情初期的模式推估，低收社群未來的染病風險將會大增。

洛杉磯時報針對5000位洛縣居民的分析顯示，經濟狀況較好者現階段染病機率確實高於常態，但是洛時也指出，未來經濟條件差者的染病率一旦變高，他們的經濟弱勢往往會演變成醫療弱勢。新冠疫情伊始，曾經一度被謔稱為富人病，因為只有有錢人才能出國，但是當病毒進入本地社區後，窮人往往受害更為嚴重，很大一部分要歸咎於社會結構的不公。

洛縣數據經過公衛局調整，最新每周數據顯示，當周每天新增2700例，較兩周前的每天2300例增加19%，更較4月增加200%。其中，汙水管線經過的地區，確診率高了兩倍。

新冠確診率最高的十個地區分別為Carthay、Rancho Park、Playa Vista、Century City、Pacific Palisades、Cheviot Hills、Venice、Hollywood Hills、縣屬地Marina del Rey與La Cañada Flintridge市。它們的確診率比全縣平均值高了三至五倍。

確診率最低的十個地區分別為Compton、Paramount、Lynwood、Azusa、El Monte、Lancaster、Vernon Central、Westlake、Boyle Heights、Florence-Firestone。它們的確診數只有全縣平均的三分之一至二分之一。

Omicron病株第一波高峰衰退後，洛縣低收區域的染病率就開始增加，從每周10萬人43例，增加到上周的91例，再到本周的111例。舊金山也出現類似趨勢。公衛局長費若暗示，如果增加的勢頭不變，全縣就可能進入聯邦疾管中心（CDC）界定的中度感染風險。

加州目前還沒有高度感染風險的區域，但是已有九個地區處於中度感染風險，分別是Santa Clara、Alameda、San Francisco、San Mateo、Sonoma、Santa Cruz、Marin、Humboldt、Plumas。

費若指出，如果進入中級風險，加上住院人數激增，洛縣很可能就會恢復室內口罩令，但她也說「我想大家都不想再來一次吧」。費若另外表示，目前的醫療能量還算充裕，住院病人約在210至270名之間，為新冠疫情爆發以來的新低。

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