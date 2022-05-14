州參議員Archuleta求連任 矢志抑物價

加州參議員亞楚萊塔（Bob Archuleta，左二）造訪世報社長于趾琴（右二），鑽石巴市副市長周柏華（右一）、核桃市議員伍立倫（左一）陪同。（記者丁曙／攝影）

民主黨籍加州 32選區參議員 亞楚萊塔（Bob J. Archuleta，譯音），12日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。這位在選區重畫後將競選第30選區的州參議員表示，連任後將致力於抑制通貨膨脹、強化執法力量、重視教育 、提升環保、打擊仇亞犯罪，以及幫助亞裔居民安居樂業。

拉丁裔的亞楚萊塔於2018 年11月當選第32選區參議員，但去年重劃後他的選區改為第30選區，加入了多個華人和亞裔城市和縣屬地，包括鑽石吧、核桃市、羅蘭岡、工業市、哈岡、拉朋地和布瑞亞。這些城市的選民對他不夠熟悉，因此，亞楚萊塔希望透過世界日報向選民介紹自己，獲得更多支持。

亞楚萊塔早年曾在美國陸軍第82空降師服役，參加過越戰，獲得國會表彰和服務獎狀，以及獲得美國越戰退伍軍人協會、拉丁裔美國空降協會，和外國戰爭退伍軍人協會的表彰。目前擔任加州參議會軍事和退伍軍人事務委員會主席。他是第一位被任命為該職的拉丁裔退伍軍人。此外，他還在州參議會多個小組委員會任職，包括商業、環境保護、經濟發展、政府組織、運輸和保險等。

亞楚萊塔說，教育和安全是他施政的優先和重點。他有五個子女，其中兩個兒子畢業於西點軍校(United States Military Academy)，長子求學於南加大（USC），兩個女兒分別就讀於沛普丹大學（Pepperdine University）和查普曼大學（Chapman University)。重視教育是他的家庭價值觀念，與亞太裔社區的文化傳統一致。

身為民主黨人，他反對激進派提出的「刪減警察經費」（defund the police）的主張。他說，社區安全是他的立法優先和重點，而警察是維護秩序的保障。治安經費不能減還要增加，沒有一個安全的社會環境將一事無成。

加州參議員亞楚萊塔（Bob Archuleta，中）拜訪世報社長于趾琴（右）相談甚歡。左為核桃市市議員伍立倫。（記者丁曙／攝影）

針對當前的通貨膨脹、油價高漲，亞楚萊塔認為，抑制物價已是當務之急，首先是營造一個商業友好型環境，降低稅收和經營成本，向市場提供更多產品，讓更多人有穩定的工作收入，這是控制物價的根本之道。

他在加州參議員首任內，想方設法為選區開發資源。例如，惠提爾市（Whittier）公園曾一度被無家可歸者安營扎寨，後來將他們遷移後，留下了許多垃圾和帳篷等雜物。他向政府部門申請到500萬元專款帶給城市，用於公園的清理、消毒、善後、整修，恢復環境。

新劃分的加州第30參議員選區內的華人民選官員，包括鑽石巴市副市長周柏華（Andrew Chou）、核桃市議員伍立倫、參議員助理Kyle Miler等，陪同參議員訪問世界日報。