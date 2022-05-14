疫後房東越來越刁 專家支招3條件助租理想房

Cypress Park的待租房。（FOX）

洛杉磯租屋市場的風向正在改變。疫前的房客只要看到喜歡的房子，多半能夠租到。但是疫情 改變了很多事，包括禁止房東 驅趕房客令，因此收不到房租的前例越來越多，讓疫後打算出租的房東變得越來越小心，有時甚至到了有點歧視味道的吹毛求疵。

想要租到理想的房子，專家提出三點建議，請房客自己先作好功課。面對房東越來越高的標準，公寓業主協會的建議：第一，確保信用紀錄良好；第二，預先備好可能用到的證明文件，類似銀行存款證明、收入證明、繳款存根；第三，第一次見面時，確保自己留下好印象。這也許就能讓你變成Steve Jones的房客。

FOX電視台訪問到的租客 James Murphy說，他和兩個朋友需要合租一間房，但房東問話的方式讓他有點不爽。他說，「我是不會說年齡歧視啦，但他們就是瞧不起我年輕又沒家世，因此東問西問，要確定我的信用紀錄是否良好之類的」。

公寓業主協會（Apartment Owners Association）總裁Jeff Faller說，疫情確實改變很多事，現在的房東都會更在乎租客的經濟能力，因為確實有人已經好幾年收不到房租了，而且禁驅令讓房東還不能趕人。

在Cypress Park擁有兩房兩衛房子的Steve Jones說，開價月租3600元，但他不愁找不到租客，因為想租的人非常多，只是租客得讓他安心，他才願意點頭，比如說收入三倍於房租。Steve Jones說確實不少人達標，但是最後就要看誰最投緣了，就像發展一段關係，他希望能夠走得長長久久。