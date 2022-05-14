加州獎勵從事社區服務弱勢大學生 提供1萬元

主講者Josh Fryday。（記者啟鉻/屏幕拍攝）

少數媒體服務中心（EMS)12日與非裔媒體聯合舉辦州府新助學項目討論會。加州 州長紐森最近宣布一項全州範圍的新項目，名為Califorians for All College Corps，幫助弱勢家庭大學生包括無證移民，每年提供6500個名額每人1萬元，作為完成一年社區服務的獎勵。

目前有相當數量學生面臨經濟壓力，他們為賺錢交學費，有的做網約司機、有的在超市打工。州府宣布的開創性項目，不僅可讓這些學生為氣候變化、K-12教育及疫情 後恢復等作出貢獻，通過社區服務，一邊獲得助學金，一邊獲得學分，幫助他們早日畢業，進入職場及服務社會。

主講嘉賓是加州志工服務辦公室主管Josh Fryday ；Fresno & Madera縣聯合之路組織總裁和執行長Lindsay Fox；聖荷西州立大學公民行動成員學生Fernando Martinez；加州志願者州及全美服務部主任Ia Moua。

主講人Lindsay Fox。（記者啟鉻/屏幕拍攝）

Josh Fryday表示，該項目可幫助弱勢家庭學生負擔部分學雜費，加入該項目的加州48所大學中，學生在一年內完成學業同時從事超過4500個小時志工服務，就可以獲得一萬元的助學金，用於支付生活基本支出和學費，目的是助學生按時畢業。

社區服務內容有三項包括，氣候變化，如植樹、降解垃圾、應對火災等；合理分配食物，比如在食物銀行擔任志工；從疫情影響中恢復，為學業有差距學生提供家教輔助等。現在項目處於志工招募階段，希望弱勢家庭及無證移民家庭 子弟報名申請。

Lindsay Fox指出，她所在非營利服務組織是改善所有人的差距，在疫情緩和復甦開始後，一些少數族裔子女面臨各種困難，比如社區大學入學註冊率急劇下降，需要解決學生財務困難入學。通過這個項目可以排除很多障礙。

Fernando Martinez說，他是聖荷西州大一年級學生，現已申請並參與了一個社區服務項目，為中小學生提供學習程序編碼輔導。他感到收穫很大，可以將所學與社區服務聯繫起來，有助於未來職業選擇。

主講人Fernando Martinez。（記者啟鉻/屏幕拍攝）

Ia Moua談到個人志工服務經歷說，志工服務對於大學生未來職業和生活具有轉變性的影響。她就讀大學本科時從事志工服務。越戰時期她隨父母來到美國，個人成長過程受益於導師，讓她獲得機遇和社區歸屬感，為他人服務時有成就感，也結識了很多不同背景的社區人士。