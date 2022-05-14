李剛、羅大佑、巫啟賢、郎朗…南加華人社區迎多場音樂表演
疫情逐漸遠去，南加華人社區的演出活動也日益豐富熱鬧，來自本地和港澳台的歌手也紛紛在本地開演唱會，豐富南加民眾的娛樂生活。演出有本地歌手李剛、羅大佑、巫啟賢、鋼琴家郎朗也都排定演出日期。
曾以一首「一剪梅」主題歌走紅中國的著名歌手李剛，疫情前每年都在南加舉辦演唱會，經過兩年多的蟄伏，終於將在28日於888海珍大酒樓再次舉辦個人演唱會。這次演唱會李剛不僅演唱經典保留曲目，洛杉磯能歌善舞的著名僑領陳慧碧和京劇名家張沁萍也會帶來精彩演出。
他說，他在80年代與關牧村、成方園、沈小岑、張行、毛阿敏等屬同一個時代的歌手。他與上海女歌手王文紅在1993年東亞運動會上演唱的「東方之珠」引起不小轟動。自從移民美國，他也經常舉辦各種演唱會，回饋歌迷。這次能在疫情後和大家見面，感覺非常開心。
除了本地歌手，來自台灣的流行音樂教父羅大佑來北美舉辦「安可曲」演唱會，6月4日在巴沙迪那市民中心獻唱。黃凱芹和鄧佩儀將在29日於大西洋城舉辦北美愛如詩演唱會。情歌王子巫啟賢將於28日在拉斯維加斯帶來個人演唱會。鋼琴家郎朗也會於9月15日在好萊塢碗演出。
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