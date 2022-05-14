李剛、羅大佑、巫啟賢、郎朗…南加華人社區迎多場音樂表演

歌手李剛將在28日於888海珍大酒樓再次舉辦個人演唱會。（讀者提供）

疫情 逐漸遠去，南加 華人社區的演出活動也日益豐富熱鬧，來自本地和港澳台的歌手也紛紛在本地開演唱會，豐富南加民眾的娛樂生活。演出有本地歌手李剛、羅大佑、巫啟賢、鋼琴家郎朗也都排定演出日期。

曾以一首「一剪梅」主題歌走紅中國的著名歌手李剛，疫情前每年都在南加舉辦演唱會，經過兩年多的蟄伏，終於將在28日於888海珍大酒樓再次舉辦個人演唱會。這次演唱會李剛不僅演唱經典保留曲目，洛杉磯 能歌善舞的著名僑領陳慧碧和京劇名家張沁萍也會帶來精彩演出。

他說，他在80年代與關牧村、成方園、沈小岑、張行、毛阿敏等屬同一個時代的歌手。他與上海女歌手王文紅在1993年東亞運動會上演唱的「東方之珠」引起不小轟動。自從移民美國，他也經常舉辦各種演唱會，回饋歌迷。這次能在疫情後和大家見面，感覺非常開心。

除了本地歌手，來自台灣的流行音樂教父羅大佑來北美舉辦「安可曲」演唱會，6月4日在巴沙迪那市民中心獻唱。黃凱芹和鄧佩儀將在29日於大西洋城舉辦北美愛如詩演唱會。情歌王子巫啟賢將於28日在拉斯維加斯帶來個人演唱會。鋼琴家郎朗也會於9月15日在好萊塢碗演出。