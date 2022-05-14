南加潛獵俠 深海撈垃圾救海洋

潛獵俠回收海裡廢棄漁網，以潛水救海洋。（FOX）

潛獵俠（ghost diver）並不是新型態的犯罪模式，而是一群潛水愛好者響應「潛水救海洋」所組成的非政府組織Ghost Diving USA，他們在美國海岸地帶潛入150呎深的海裡，把廢棄漁網撈上來回收，以免無辜的魚群、海豚與海獅繼續受害。

Ghost Diving USA每年打撈起的尼龍漁網約640噸 ，它們一旦破損，往往就被留在海哩，繼續執行它們本來的任務－捕魚。只是這次不會再有漁夫放生，而是任由魚群餓死，或是引來蝦蟹啃食，甚至還引來海豚與海獅覓食。

洛杉磯 FOX電視台的工作人員近日跟著Ghost Diving USA的一隊潛獵俠，前往洛杉磯聖彼聖彼渚外海，目標是1933年因為拍電影 而被鑿沉的船隻，然後在當地回收被纏住的漁網。這項任務的危險度一直很高，雖然潛獵俠不斷試圖改進、降低風險，但這次的任務過程中，還是有名隊員差點喪命。

許多海中生物被廢棄漁網纏身，除了小魚外還有螃蟹。（FOX）

潛獵俠的信念是，如果海洋死了，人類也會滅亡，因此Ghost Diving除了潛水清汙，還希望推動立法讓華盛頓等州也跟進立法，強制漁船在漁網破裂、遺失時就立刻通報，潛獵俠才能儘早撈起漁網，避免更多魚類受害。