加州海岸委員會與州長意見相左 杭廷頓灘海水淡化廠遭否決

杭廷頓灘的AES Huntington Beach Energy Center，現為淡化廠的預定地。（美聯社）

預計耗資14億元興建的橙縣 杭廷頓灘海水淡化廠計畫，12日被加州 海岸委員會（CCC）審查後否決。經過冗長辯論後作出的表決結果，讓在場許多杭廷頓灘市民大聲歡呼。

過去20年，加州橙縣都在爭辯一事，到底要不要在海邊蓋海水淡化廠，以因應旱期的供水短缺。隔壁的聖地牙哥縣早已通過，全美最大的卡爾斯巴德淡化廠每年供應該縣10%的用水。橙縣的反對人士雖然號稱當地區不缺水，更需要環保，但最大的爭議點恐怕還是在淡化廠的興建地點－杭廷頓灘，這座「全美衝浪之都」的財源正是沙灘海浪觀光客。

負責興建的Poseidon Water隸屬於Brookfield Infrastructure Partners，他們為了讓淡化廠過關，已經耗時耗力做了環境影響評估，連加州州長紐森 都在日前表態，正當加州面臨空前大旱之際，杭廷頓廠每天的5000萬加侖淡水，將是應對乾旱的大絕招。但加州海岸委員會此次展現了獨立機關的魄力，硬是不理會州長的決策。

但從2013年就開始提案的杭廷頓廠卻一直過不了關，除了經濟因素，連當地自來供應商都意見不一。Orange County Water District表態願意向淡化廠買水，這樣才能滿足當地250萬人的用水需求，該區總監Steve Sheldon甚至說，就算現在看來淡化水的成本偏高，但未來與買進水的差距應該會縮小，而且這個廠是未來十年內能運作的唯一選項。

Irvine Ranch Water District的總經理Paul Cook卻說，橙縣有非常多的替代水源，包括豐沛的地下水與回收水，不太需要向外地買水，更不需要向昂貴的淡化廠買水，「我們有自己的資源、自己的需求，阿布達比或以色列才需要淡化廠吧」。只是，加州的天然水源絕大多數來自雪水，今年的積雪又特別少，加州水資源局已經下令，只能依需求量的5%供應州水，各地得自己解決缺水問題。