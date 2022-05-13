艾爾蒙地納稅輔助中心 5月14日免費稅務服務

艾爾蒙地納稅人協助中心5月14提供免費稅務服務。

位在洛杉磯縣艾爾蒙地 市（El Monte）的納稅人協助中心（Taxpayer Assistance Centers, TACs）於5月14日上午9時至午後4時，舉辦現場（in-person）的免費稅務服務。

目前，國稅局 （IRS）各地方的納稅人協助中心，已開始提供走進去就免費服務（walk-in），所以提醒居民記住這個服務時間：5月14日上午9時至午後4時。若需要其它諮詢時間，或居民擬尋找就近所在地的TACs地址，可上網www.irs.gov/saturdayhours查看，無需預約。

前往納稅人協助中心前請做好準備工作，納稅人應攜帶以下信息材料，做好準備：政府簽發的有效帶照片身份證件、家庭成員的社會安全卡(包括配偶和受撫養人)、收到的任何國稅局信件或通知以及相關文件。在您訪問中心時，國稅局工作人員或許還會需要您提供以下信息：當前的郵寄地址、電子郵件地址和銀行賬戶信息，用於通過經轉帳直接存款接收付款或退稅 。

艾爾蒙地市納稅人協助中心地址：9350 Flair Dr, El Monte, CA 91731。