查普爾舞台遇襲案 賈斯康重申不構成重罪 洛檢將以輕罪論處

藝人查普爾（左）遇襲案，洛杉磯縣檢察長賈斯康（右）重申，嫌犯行為不構成重罪。（ABC）

喜劇演員查普爾（Dave Chappelle）在好萊塢劇場（Hollywood Bowl）遇襲一案，儘管委任律師強烈主張撲倒查普爾的23歲男子Isaiah Lee應該求處刑事重罪，但是洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）10日仍然重申檢察官 辦公室的認定，強調Isaiah Lee的舉動不達重罪門檻，因此仍將由洛市檢方以輕罪論處。

不過，查普爾的委任律師Gabriel Colwell則是義憤填膺，砲轟賈斯康操弄司法不願處理攻擊事件，洛市檢警做了該做的，但賈斯康卻沒有。他還強調，到洛杉磯表演的藝人都該受到司法保障，但當出事的時候，賈斯康卻不肯負責，「這種荒唐事只會發生在腦袋壞掉的檢察長轄區」。

賈斯康在特別召開的記者會中強調，Isaiah Lee當然要為自己的魯莽行為負責，但是依照加州 法律，他的行為「並不」構成重罪，因為他在衝向查普爾時並未持有任何武器，而且保安人員迅速將兩人分開，查普爾也未曾受傷。洛縣檢察官辦公室先前的聲明也持相同論點，就算Isaiah Lee的背包中有彈簧刀，但衝上舞台時並未亮刀，Isaiah Lee也未對查普爾展露真實惡意。

Isaiah Lee自衝撞事件後就被羈押，交保金額為3萬元，但是不論委任律師如何辯護，兩名法官還是先後駁回自行繳納的請求，不讓Isaiah Lee釋放，他預計20日於審前聽證時應訊。至於Isaiah Lee的動機，在事件後曾與他短暫交談的查普爾說，他是因為布魯克林的祖母被迫遷居因而不滿，意圖以撲倒名人引發社會關注。