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世界衛生大會即將召開 南加僑界支持台灣參與

記者啟鉻／艾爾蒙地報導
與會人士合影。（記者啟鉻／攝影）
與會人士合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州僑界12日齊聚洛杉磯華僑文教服務中心，聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，台灣真正做到了採用民主、開放、守法的方式，讓防疫達到最佳效果，台灣需要WHA，WHA也需要台灣。中華民國僑務委員會委員長童振源則通過視頻致辭。

黃敏境高度評價南加僑界一直強力支持台灣參與WHA。他說，第75屆WHA於5月22日至28日在日內瓦舉行，這也是疫情發生近3年以來，首次舉行實體大會。台灣在這次百年難遇的疫情中，無論是預警、應變、振興等多方面都受到全世界矚目，但中國的不當政治干預，使台灣無法以觀察員身分，堂堂正正的參加這場盛會。這不但損害了2350萬台灣人民的人權，也違背世界衛生組織成立最根本最重要的宗旨，並讓全球防疫以及疫情後振興環節出現了一個漏洞。他譴責中國政府蠻橫行為，對世界衛生組織秘書處對此無所作為表達遺憾。

會上還宣讀南加州僑界支持台灣參與世界衛生大會聯合聲明。聲明中說，依據世界衛生組織（WHO）憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。台灣人民應享有與世界各國人民一樣的健康權益，平等參與國際防疫體系。

聯合聲明又指出，台灣的醫術專業能量、研發能力，以及運用數位科技協助防疫的實力，均受到國際肯定。台灣的防疫表現以及對世界各國的援助與合作，展現了台灣是良善的力量，以行動落實「Taiwan Can Help, and Taiwan Is Helping」、「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的理念。台灣並且是全球攜手合作、共同促進疫情後各方面復甦不可或缺的好夥伴。

台灣在相關領域的努力成果，與真誠付出不容忽視，WHO應堅守專業中立立場，拒絕不當政治干擾，讓台灣制度化參與WHA及WHO的所有會議、活動與機制，在後疫情時代持續做出積極貢獻。

當天台灣立法院榮譽顧問詹凱臣、北美台灣人醫師協會總會基金會董事長邱俊杰、洛僑中心主任陳敏永、橙僑中心主任蔣翼鵬，以及部分僑務委員和多個僑團代表參加，包括羅省中華會館主席鄺松齡。

此次活動發起單位，包括大洛杉磯台灣會館、北美洲台灣人醫師協會、北美洲台灣人醫師協會南加州分會、北美洲台灣人醫師協會基金會等南加州數十個僑團組織。

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