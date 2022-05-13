美國華人政治聯盟 背書南加12公職候選人

美國華人政治聯盟12日，宣布6月7日的聯邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，背書的候選人。（主辦單位提供）

美國華人 政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聯盟）12日宣布，6月7日進行聯邦、加州 、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，支持背書的候選人，並表示將動員華人和各族裔選民投票 支持這些候選人勝出。

該聯盟背書的12位候選人，聯邦層級包括：原加州第27區國會眾議員趙美心（Judy Chu），競選選區重畫後的第28選區；原加州39區韓裔眾議員金映玉（Young Kim），競選選區重畫後的第40新選區。

加州層級包括：加州主計長（California State Controller）候選人饒影凡（Yvonne Yiu）；加州保險局長（Insurance Commissioner）候選人Vinson Eugene Allen；第49區州眾議員（Assembly Member）方樹強（Mike Fong）競選連任。

洛縣層級：支持第一區縣政委員（County Supervisor）蘇麗絲（Hilda Solis）連任；洛杉磯縣估值官（Assessor）Jeffrey Prang連任；洛杉磯高等法院法官（Superior Court Judge）參選人Melissa Lyons。

城市層級：支持羅斯密市議員越華裔李志（Steven Ly）連任。

地方學區：支持巴沙迪那學院（PCC）學區第七區理事候選人王耀正（Alton Wang）；巴沙迪那學院學區第五區理事候選人鄺一正（Kristine Kwong）；亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委候選人張奔（Ben Zhang）。

美國華人政治聯盟主席盧春雨表示，6月選舉角逐公職的參選人眾多，預計競爭激烈。今年11月又逢美國期中大選，選民投票率也相對會提高。數月前聯盟開始與多位參選人見面，並了解他們的政見，在經過理事會討論後投票決定支持背書這些候選人，背書名單有老將也有新秀。

背書支持的兩位聯邦眾議員趙美心和金映玉，當天因在國會山莊述職不克出席記者會，特別致函感謝聯盟支持。

在加州層面：加州主計長參選人饒影凡在民主黨內民調暫時領先，她呼籲選民在6月初選時投票支持她，如果順利晉級，將更有把握當選主計長。加州保險局長參選人Vinson Eugene Allen，以新人姿態角逐，雖然競爭激烈，他將全力以赴做好選舉工作。加州49區眾議員方樹強，在今年4月特別選舉擊敗對手Burton Brink順利當選，接替周本立的剩餘任期；如今兩人再次對壘，方樹強信心滿滿。

羅斯密市議員李志，目前被徵召回軍中服役，該市市長勞朱嘉儀（Polly Low）全力為他輔選，相信他亦可以輕易過關，待9月後便可繼續返回市政府服務。

盧春雨指出，聯盟理事會除背書候選人，在後續競選過程中，由亞美權益促進會AAAA會長孫立清召集義工，為各候選人打電話催票。透過拉票活動的互動溝通，藉此鼓勵華人選民不要放棄自己在美國應有的權利和義務，積極參政，關心選舉，踴躍投票。當前聖蓋博谷不少城市的亞裔居民已過半數，雖然在這些社區的市議會和學區裡的民選代表中，亞裔代表漸漸增加，但是在州及聯邦民選代表仍是少數。該聯盟希望透過這次選舉，改變華人議政的版圖，如果華人投票率高的話，未來也會有更多主流民選官員聆聽華人聲音，也會為在美華人爭取更多權益。

聯盟四位名譽主席葉安利、史振發、聖蓋博市長丁言愉、莊春惠，財務長王皎以及黃正芬、郭元培、王愛琳、都蘭英、陳宜坤、賀曉慧、沈麗玉、符浪、趙宏、Jennifer Kong等多位理事；聖蓋博市市議員吳程遠、亞美權益促進會會長孫立清、名譽會長張芒、副會長汪蕾；華權會主席江志鎬、南加州福建同鄉會高元培會長等僑團首長出席記者會。