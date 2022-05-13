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美國華人政治聯盟 背書南加12公職候選人

【洛杉磯訊】
美國華人政治聯盟12日，宣布6月7日的聯邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，背書的候選人。（主辦單位提供）
美國華人政治聯盟12日，宣布6月7日的聯邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，背書的候選人。（主辦單位提供）

美國華人政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聯盟）12日宣布，6月7日進行聯邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，支持背書的候選人，並表示將動員華人和各族裔選民投票支持這些候選人勝出。

該聯盟背書的12位候選人，聯邦層級包括：原加州第27區國會眾議員趙美心（Judy Chu），競選選區重畫後的第28選區；原加州39區韓裔眾議員金映玉（Young Kim），競選選區重畫後的第40新選區。

加州層級包括：加州主計長（California State Controller）候選人饒影凡（Yvonne Yiu）；加州保險局長（Insurance Commissioner）候選人Vinson Eugene Allen；第49區州眾議員（Assembly Member）方樹強（Mike Fong）競選連任。

洛縣層級：支持第一區縣政委員（County Supervisor）蘇麗絲（Hilda Solis）連任；洛杉磯縣估值官（Assessor）Jeffrey Prang連任；洛杉磯高等法院法官（Superior Court Judge）參選人Melissa Lyons。

城市層級：支持羅斯密市議員越華裔李志（Steven Ly）連任。

地方學區：支持巴沙迪那學院（PCC）學區第七區理事候選人王耀正（Alton Wang）；巴沙迪那學院學區第五區理事候選人鄺一正（Kristine Kwong）；亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委候選人張奔（Ben Zhang）。

美國華人政治聯盟主席盧春雨表示，6月選舉角逐公職的參選人眾多，預計競爭激烈。今年11月又逢美國期中大選，選民投票率也相對會提高。數月前聯盟開始與多位參選人見面，並了解他們的政見，在經過理事會討論後投票決定支持背書這些候選人，背書名單有老將也有新秀。

背書支持的兩位聯邦眾議員趙美心和金映玉，當天因在國會山莊述職不克出席記者會，特別致函感謝聯盟支持。

在加州層面：加州主計長參選人饒影凡在民主黨內民調暫時領先，她呼籲選民在6月初選時投票支持她，如果順利晉級，將更有把握當選主計長。加州保險局長參選人Vinson Eugene Allen，以新人姿態角逐，雖然競爭激烈，他將全力以赴做好選舉工作。加州49區眾議員方樹強，在今年4月特別選舉擊敗對手Burton Brink順利當選，接替周本立的剩餘任期；如今兩人再次對壘，方樹強信心滿滿。

羅斯密市議員李志，目前被徵召回軍中服役，該市市長勞朱嘉儀（Polly Low）全力為他輔選，相信他亦可以輕易過關，待9月後便可繼續返回市政府服務。

盧春雨指出，聯盟理事會除背書候選人，在後續競選過程中，由亞美權益促進會AAAA會長孫立清召集義工，為各候選人打電話催票。透過拉票活動的互動溝通，藉此鼓勵華人選民不要放棄自己在美國應有的權利和義務，積極參政，關心選舉，踴躍投票。當前聖蓋博谷不少城市的亞裔居民已過半數，雖然在這些社區的市議會和學區裡的民選代表中，亞裔代表漸漸增加，但是在州及聯邦民選代表仍是少數。該聯盟希望透過這次選舉，改變華人議政的版圖，如果華人投票率高的話，未來也會有更多主流民選官員聆聽華人聲音，也會為在美華人爭取更多權益。

聯盟四位名譽主席葉安利、史振發、聖蓋博市長丁言愉、莊春惠，財務長王皎以及黃正芬、郭元培、王愛琳、都蘭英、陳宜坤、賀曉慧、沈麗玉、符浪、趙宏、Jennifer Kong等多位理事；聖蓋博市市議員吳程遠、亞美權益促進會會長孫立清、名譽會長張芒、副會長汪蕾；華權會主席江志鎬、南加州福建同鄉會高元培會長等僑團首長出席記者會。

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