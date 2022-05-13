雷安娜演唱會 加州財務長馬世雲助陣

雷安娜母親節演唱會，馬世雲（前排右二）頒賀狀給演藝人員。（加州財務長南加公關室）

香港歌星「雷安娜2022母親節 演唱會」日前在洛杉磯縣聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）舉行，加州 財務長馬世雲(Fiona Ma)作為特邀嘉賓出席，為參加演出的藝人頒發賀狀，並發表即興演講，鼓勵在美華人 將中華文化和美德代代傳承。

在該場母親節演唱會上，雷安娜不僅演繹了成名作《舊夢不須記》、《彩雲曲》、《人在旅途灑淚時》，還與「金牌司儀」莫少康以及「中國好聲音」參賽選手林威，為現場千餘名觀眾合唱多首重新編排的精彩名曲。

馬世雲表示，作為華裔第二代移民，她能深切地感受到老一輩華人對中華文化的熱愛，並希望下一代能把父輩的精神傳承下去，並且鞕策她從一名會計師成為加州財務長，並在任內啓動了「529教育儲蓄資助計劃」，服務加州華人社區企業。

馬世雲同時提到家庭對她的影響：「我的父親是一名商人，他從小對我的期望是經商賺錢。但我的母親是一位教育工作者，她從小就培養我對藝術的熱愛，並且教導我要對社區有服務精神。因此，我特別感謝母親從小對我的培養。在社區服務精神的指引下，我成為了加州也是世界第五大經濟體的財務長。儘管我沒有成為一名父親所期望的商人，但他為現在的我更為驕傲。」