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洛城新語╱要支持紐森再做四年嗎？

洛城新語

6月7日初選在即，挺過新冠疫情、罷免風波等挑戰的紐森，將再次迎來大考。犯罪率飆高、通膨惡化與遊民問題嚴重的大環境下，是否應該繼續相信紐森，再給他四年以實現其政治抱負，成為每一個加州選民不得不思考的問題。

2020年上任之初，紐森曾在州情咨文中直言遊民問題是加州的「恥辱（disgrace）」,並承諾會將解決遊民問題，視為任內頭等要務。兩年多以來，紐森也不可謂不努力；先是斥資120億元，通過「門匙計畫」（Project Roomkey）與「房匙計劃」（Project Homekey），採用購買或租賃的方式，與旅館業者合作，為無家可歸者提供住處。

2022年初，紐森又宣佈斥資20億元，鼓勵遊民入住庇護所。他並撥出5000萬元預算，用於清理遊民帳篷；但該項目很快遭遇資金荒，近期紐森希望再為其注資5億元，讓項目得以延續。除了大筆資金投入以外，紐森還嘗試通過法律手段，解決遊民問題。例如他倡導的「法庭照顧（care courts）」計劃，希望通過法庭強制讓癮君子與患有精神疾病的遊民接受治療。

從目前結果看，這些花費大價錢的項目，沒有讓遊民問題出現轉機；包括洛杉磯市中心、部分華人聚居城市在內的地區，仍隨處可見遊民帳篷；無家可歸者擾民的新聞，也是屢屢見諸報端。誠然，加州遊民問題早已是冰凍三尺非一日之寒，想要在一、兩年內出現大的改變，談何容易。不過紐森的設想是否有用，是保持耐心守得雲開見月明，還是方向不對越努力越錯，是不得不考慮的問題。

洛杉磯縣警局長維拉紐瓦在接受本報專訪時，曾指出從滿足居住需求角度出發解決遊民問題，依歷史經驗看，難以取得成功。例如洛杉磯縣花大價錢建造的遊民屋，項目已持續十年，但遊民問題依舊嚴峻。他還直言不諱的表示，這些建屋計劃，就是在浪費納稅人的錢。

維拉紐瓦的看法，與紐森領導的州政府觀點相左；而與維拉紐瓦一樣，不滿紐森當前遊民政策的民眾，也不是少數。柏克萊加大今年2月的一項調查報告顯示，約有三分之二的註冊選民，認為紐森處理遊民問題做的很糟糕；相比2020年調研時，比例上升12%。

刨去遊民問題不談，紐森三年來的執政，也有許多可圈可點的地方。加州在新冠疫情衝擊下，仍能保持經濟的相對繁榮，稅款超收457億元就可見一斑。加之紐森還有許多願景尚待實現，例如更多的學前教育、更少的囚犯；更多的人擁有健康保險，更少的汽油車輛等。保持耐心，再給紐森四年，看看是否能讓加州朝好的方向改變。

遊民 紐森 加州

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