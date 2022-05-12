陸網課搶市場 刺激南加教培業精進

一名華裔學生在家上網課。(本報檔案照)

疫情 加上中國政府的「雙減政策」，多家大陸網絡教育 培訓機構或主動或被迫「出海」，尤其是中文培訓、繪畫教學、數理邏輯培養等課程，紛紛進軍美國市場，分掉了不少美國華人 教育培訓這塊本就有限的蛋糕。不過這也刺激美國本地的教培行業與時俱進，且如今美國疫情好轉，部分華人家長又轉回了本地的線下課程。

華人家長最近兩年常會看到多家大陸網絡教育培訓機構廣告在網絡上鋪天蓋地，許多家長也給孩子報了這些培訓課，例如學畫的畫啦啦、美術寶，學中文的悟空中文、LingoAce，學邏輯的火花思維、豌豆思維等。

到了去年，因為中國政府實施「雙減政策」，讓一些原先已經發展成上市公司規模的教培行業巨頭都被迫停業，不得不出海求生，於是有了如新東方推出「比鄰中文」（Blingo），學而思推出Think Academy等。雖然只是這些公司的求生策略，且到美國不久，但畢竟背後是在紐交所敲過鐘的公司，在教育方面的資源、財力和經驗都豐富，自然會對美國本地的中文學校、華人補習班等小規模機構造成不小的衝擊。

據不少華裔家長反映，在疫情伊始，這類來自大陸的網課確實非常火。因為當時學校停課，孩子在家上這類網課好歹能學點東西。在大陸實行「雙減政策」後，甚至有家長「翻牆」讓孩子來上海外的培訓課。雖然美國本地的培訓班也有網課，但師資和服務有限。比如像有教畫的機構，會給孩子郵寄反射鏡和支架，讓老師可以實時看到孩子繪畫的角度。一些網課機構除了教學老師，每個孩子還有一個班主任、一個教學顧問，等於三個老師服務一個孩子，孩子還可以挑選喜歡的老師。而美國本地的網課也可選老師，但選項有限，面授課更受制於住家距離，幾乎沒得選。

「影響多少還是有，畢竟家長選擇多了」，核桃孔孟中文學校校長黃錦雲表示，很多本地中文學校都受到影響，但她認為這個影響也是其進步的動力，該校的教學方法一直在與時俱進，不斷培訓老師。畢竟該校在本地有30多年積累口碑，且教學方式一向生動活潑，重視語言應用、人文教育，注重培養華裔孩子對自己文化的肯定，去年復課後，很多學生都回來了。

「教學質量肯定還是線下更好」，華裔媽媽何女士表示，至少孩子和老師能現場面對面交流。在疫情相對平和之後，她也將孩子的繪畫課轉回線下。她表示，線上的美術課雖然花樣多，每次都有不同主題，但卻受限於攝像頭，老師無法看到細節或者給出具體線條的指引等，久而久之孩子還是無法精進。她觀察表示，恢復面授課後，學生慢慢都回流到本地培訓班，但也不能說100%恢復。

另一位華裔媽媽邵女士表示，因為對孩子的教育有一些想法，寧可自己花時間教孩子。但每家父母想法不同，這些網課在海外家長中還是很有市場的。例如她認識的一位媽媽，因為需要長時間在家工作，又沒有時間陪孩子學習，這兩年給年僅五歲的孩子報了四、五門課，包括芭蕾、中文、思維，甚至甲骨文課。她也能觀察到那些上網課的孩子確實有不少進步，像是數學計算就比同齡孩子快。

不過她一直傾向於給孩子報線下課，因為認為面對面的人際互動對孩子更重要，也讓孩子可以交到本地朋友，還能常常聚會，既然疫情緩和就沒有必要再把孩子關在家中面對電腦。