聖伯納汀諾縣委哈格曼：發展安大略機場 爭取連任

聖伯納汀諾縣縣政委員哈格曼尋求連任。（讀者提供）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）第四選區縣政委員哈格曼（Curt Hagman）正尋求連任，希望獲得華人選民支持。他10日接受本報專訪時，提到他支持增加警察預算，增加警察崗位；支持聖縣擴大投入基礎設施，為未來經濟快速發展做好充分準備；他對安大略機場 的目標，是建設為一流的國際機場，增加更多國際航班。

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第四選區包括奇諾市（Chino ）、奇諾岡市（Chino Hills）、蒙特克萊市（Montclair）、安大略市（Ontario）以及厄浦蘭市（Upland）南部，總面積約133平方英里，居民總數約40萬人。哈格曼於2014年開始獲選縣政委員，至今已經連任兩屆，正尋求下屆連任。他現任縣政委員會主席，在擔任縣政委員之前，曾當選奇諾岡市市議員、市長、以及加州眾議員等職位。

人口激增 基礎設施須改善

針對縣政委員任內最具挑戰的事項，哈格曼表示，2020年當地爆發新冠肺炎疫情 ，極具挑戰性，不僅對縣府，對所有地區及人群都是最大的挑戰，不過這項挑戰已經充滿了希望。而作為全美最快速發展的聖縣，已經先制定五年、十年、15年乃至20年的規劃，吸引25%至50%的人口進駐。聖縣為全美最大的縣域地區之一，面積甚至超過某些州，人口也超過一些州。為因應人口增加，基礎設施建設比如高速公路、電力設施，都必須盡快準備完善。所有這些都具挑戰性，且正在解決當中。

他並預見下一個任期的挑戰，指出在聯邦及州府對縣域經濟的支持下，縣府有了很多資金儲備和盈餘，所以在允許的情況下，需要擴大投入基礎設施，為未來經濟快速發展做好充分準備。目前新客運Silver Line在繼續延伸，還有其它通訊設施，都需要先行投入擴大規模，做好準備。

支持遠程辦公 促進經濟繁榮

新冠疫情下，愈來愈多人入住內陸地區，且在家辦公，縣府如何因應這項趨勢？哈格曼表示，此趨勢在疫情爆發前就出現。關鍵問題是解決遠程辦公（telework）問題，而且新進居民有相當比例是年輕族群，他們使用現代技術居家辦公，需要有效率的處理各項業務，所以縣府必須優先保證在各區能提供高速互聯網連接，對居家辦公、教學、遠程醫療更有幫助。

而為確保聖縣經濟持續繁榮，縣府對商業活動非常友善，比如在新冠疫情爆發期間，縣府沒有對商家採取任何罰單。縣府歡迎商家來此創業，並提供強有力的經濟發展部門，配合商家所需，歡迎居民在此安居樂業。

安大略機場 成一流國際機場

哈格曼現擔任安大略國際機場管委會委員，他表示，安大略機場一直是北美發展最快的國際機場之一，正在建設新航站樓，新餐廳及新的停車設施。目標是建設一流國際機場，增加更多國際航班。現在除有華航從安大略直達台北，還開啟直達墨西哥及歐洲航班，並正努力與中國大陸及韓國接洽，年末前或迎來更多國際直飛班機。在貨運方面，安大略機場已成為北美貨運前十強。面對當地廣大市場，會增加更多客運、貨運替代需求。

關注社區犯罪族裔 以及仇恨問題

哈格曼表示支持加大投入警局預算，增加警員崗位。縣府已投入更多經費用於警方執法，大大降低犯罪率，聖縣對待犯罪的執法非常嚴格，並將繼續強化對執法的投入。

他也很重視亞裔仇恨犯罪問題，認為解決這個問題需要做好宣導教育，促進各族裔間交流，互相分享彼此文化、共同面對共同問題，從而最終獲得解決。

針對遊民 問題，哈格曼指出，這個問題在南加地區很普遍，不僅是聖縣的問題。縣府需要利用很多資源和投入經費來解決遊民問題，比如為遊民建設小型住宅，提供臨時庇護所，幫助有精神問題、身體殘障，以及酗酒吸毒的遊民，建立長期計劃，幫助遊民遠離街路露宿，提供遊民幫助項目，提供更好服務。

應用新技術 應對交通污染

近年來，聖縣物流倉儲愈來愈多，帶來污染及交通問題，引來居民詬病。哈格曼說，帶來的交通問題比較突出，污染問題主要集中在倉儲較密集區域。解決污染辦法包括使用減排技術或未來使用電動車。聖縣也正在考慮與馬斯克隧道建設公司Boring Company合作，建設地下隧道交通，將貨物運輸在地下道完成，將港口貨物經過地下隧道運抵內陸目的地，縣府非常歡迎應用新技術。