變性女屢犯案 恐拖累賈斯康

變性女子塔布斯因殺人搶劫案出庭應訊。（KTLA）

一名前科累累的變性人，先是在餐廳性侵 女童，後來又在風景區搶劫殺人，但洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）先前卻堅持，被告在犯案時只差幾個月才滿18歲的「青少年」，盡儘她多年後被捕時已是成年人，卻仍應關在少年感化院內，而且只服刑兩年就可獲釋。如今這名累犯，要在洛杉磯縣北鄰的寇恩縣以謀殺罪受審，賈斯康的所作所為，再度被外界抨擊。

現年26歲的變性女子塔布斯（Hannah Tubbs）10日在寇恩縣因殺人案出庭應訊，雖然她辯稱無罪，但法官仍然裁定她在23日再度開庭前必須留置在看守所內，除非繳納100萬元才能保釋。

塔布斯先前在洛杉磯縣引發爭議，因為性侵幼女時尚未成年，因此洛縣 檢察長賈斯康堅持必須讓她在少年法庭受審。

寇恩縣（Kern County）檢察長齊默（Cynthia Zimmer）指出，塔布斯涉嫌在2019年8月19日於Lake Isabella殺害遊客Michael Clark，她還在過程中將被害人洗劫一空。當時塔布斯尚未變性，因此卷狀上的行凶者仍是James Edward Tubbs。塔布斯2020年已因持槍傷害罪在寇恩縣遭到判刑，之前也曾在愛達荷與華盛頓州犯案。

塔布斯早在2014年時就已在洛縣犯下性侵案，但是直到2021年才被揭發，當年17歲的塔布斯早已成年。不過由於賈斯康的堅持，因此塔布斯的性侵案得以在少年法庭受審，並獲得逾少年感化院服刑兩年的處遇。只是媒體後來揭發塔布斯在獄中的通話紀錄，她不但毫無悔意，還說幼女鮮嫩可口，而且知道自己不會被判重刑，因此引發眾怒。

賈斯康據稱雖然知情，但卻隱瞞此事，直到媒體準備公開前才認錯，對當初的錯誤決定表示歉意。但是對於寇恩縣這次的殺人搶劫案，賈斯康辦公室表示並不知情，齊默也說她們沒有通知洛縣檢方，直到開庭前才將塔布斯移監至寇恩縣。不過之前塔布斯都在洛縣少年監獄服刑，這也引發議論，承辦性侵案的資深檢察官薩納（Shea Sanna）就狠批賈斯康無良，竟然讓殺人犯與少年同監。