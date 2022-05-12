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葛萊美男團 加州理工開唱

記者張宏／巴沙迪那市報導
葛萊美獲獎聲樂樂團Chanticleer將於5月13日在加州理工（Caltec）校園開唱。（加州理工提供）
葛萊美獲獎聲樂樂團Chanticleer將於5月13日在加州理工（Caltec）校園開唱。（加州理工提供）

葛萊美獲獎聲樂樂團Chanticleer，將於5月13日在加州理工學院（Caltec）校園開唱，Chanticleer以其廣泛的曲目和令人眼花繚亂的精湛技藝而享譽全球，「紐約客」稱其為「世界上最具影響力的男合唱團」。

這場表演是加州理工學院疫情後首次在校園舉辦現場表演， 演出主題名為「覺醒」，內容涉及過去幾年大家疫情的共同經歷，由作曲家Ayanna Woods負責曲名編排和選擇。Chanticleer樂團將在演出中涵蓋廣泛且不拘一格的音樂類型，包括義大利作曲家克勞迪奧·蒙特威爾1610年的作品「晚禱」、四首古老的匈牙利民歌（Four old Hungarian Folksongs）及演唱威廉·伯德 (William Byrd) 的喧鬧和慶祝性的聖歌 Laudibus in sanctis等。

Chanticleer 的音樂總監Tim Keeler 表示，希望我們回歸的生活比在2020年離開的生活更富有同情心、愛心和更有創意。

加州理工學院公共項目主任Michael Alexander表示，很高興終於能夠重新開放供公眾表演，雖然疫情相關的規定仍將有效，但很高興能夠歡迎觀眾回歸，欣賞Chanticleer美妙的聲音。

演出時間是5月13日7:30 p.m，地點是Beckman Auditorium（332 S Michigan Ave, Pasadena, CA 91106），購票https://events.caltech.edu/。

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