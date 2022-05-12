「鮮為人知：洛杉磯華人」研討會 5月17日舉行

華美博物館將於5月17日（星期二）晚上6時30分至8時（太平洋時間）舉行「鮮為人知：洛杉磯華人」現場暨視像研討會，探討洛杉磯華人社區的非傳統故事。（主辦單位提供）

為響應亞太裔傳統月，華美博物館 將於5月17日（星期二）晚上6時30分至8時舉行「鮮為人知：洛杉磯 華人」現場暨視像研討會，探討洛杉磯華人社區的非傳統故事。

「鮮為人知」(An Untold Past) 是華美博物館推出的系列活動，旨在講述散居於美國及世界各地的華僑歷史。5月17日舉辦的研討會，由華美博物館之友董事、暨洛杉磯加州州立大學教授潘和燕 (Juily Phun) 主持，研討成員包括Will Gow 博士、Isabela Seong-Leong Quintana博士，及華美博物館創館館長鄭舒蘭 (Suellen Cheng)，他們以小組討論以及現場觀眾提問方式，將華美博物館及舊華埠 的故事帶入生活當中。

出席嘉賓亦會講述昔日洛杉磯的多個華埠，並藉著地域、種族與性別等專業方面分享故事。他們還將分享華埠如何實際地成為洛杉磯的一部分。從這些有關華埠的史事，探討複雜的家庭組成、社區建設及編織故事。

本期協辦單位包括：洛杉磯市立歷史中心紀念園區、南加州華人歷史學會、南加州華人家庭歷史群組、LA Plaza、羅省同源會。

意者請鍵入下列鏈接 http://www.camla.org/aapihm22 登記參加。所有參加者需要登記後，才能以現場或視訊方式參與。現場活動座位有限。出席現場活動者需要提供疫苗接種證明或新冠（ COVID-19） 陰性結果證明。

華美博物館位於425 N. Los Angeles Street, Los Angeles, CA 90012，網址：www.camla.org。