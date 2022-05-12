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5月18日起 洛縣美術館線上首播60年代經典台語片

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣美術館首度線上播映60年代經典台語片。（台灣書院）
洛杉磯縣美術館首度線上播映60年代經典台語片。（台灣書院）

洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與洛杉磯縣美術館(Los Angeles County Museum of Art, LACMA)合作，在今年5月亞太裔傳統月期間，線上播映經典60年代台語修復片，主題為「Dreaming Impossible Dreams」， 5月18日起至5月31日播映《丈夫的秘密》、《大俠梅花鹿》、《雙雄大鬥雙假面》、《龍山寺之戀》、《天字第一號》及《六個嫌疑犯》。

60年代為台語片全盛時期，當時影片膠卷大量佚失，近年由國家電影及視聽文化中心進行數位修復。本次為美西地區首度辦理線上播映，主題以台灣戒嚴時期的社會氛圍背景下，台灣影人以旺盛的創作力來呈現市井小民在現實中不可及的幻夢。為使觀眾能深入瞭解影片，本活動特別製作六部導讀影片，邀請包括曾以小說作品《唐人街內部》(Interior Chinatown)榮獲美國國家圖書獎小說獎知名作家游朝凱(Charles Yu)等人，帶領美國觀眾從不同視角認識台灣電影文化影像美學。

活動免費報名(RSVP)請至：https://www.lacma.org/event/film-screenings-dreaming-impossible-dreams-taiwanese-language-films-1960s。

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